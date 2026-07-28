Última hora de los incendios en España, en directo | Marlaska dice que el trabajo de anoche contra el fuego permite estar "un poco más tranquilos"

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Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes

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Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes. / EFE

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José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

Los grandes incendios forestales que están asediando la provincia a la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila, y desde el sábado también la de Toledo, continúan activos y fuera de control, aunque durante el día de este domingo se ha conseguido contener una buena parte de los frentes. Los fuegos, que ya han quemado más de 80.000 hectáreas y han obligado a desalojar o confinar a 90.000 vecinos, ya evolucionan "en positivo", pero el viento ha complicado su estabilización este lunes.

Mapa de incendios en España.

Por otro lado, el operativo que lucha contra el fuego en la Vall d'Uixó (Castellón) se muestra "moderadamente optimista" en llegar a la noche con un cambio de viento suave que permita trabajar y posicionarnos. El director de Extinción, Raúl Gil, ha explicado que la planificación que estaba prevista esta mañana no se ha podido llevar a cabo "al ser conscientes de que, por seguridad aérea, no podían intervenir" medios aéreos, con lo cual "se ha trastocado toda la situación operativa".

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes

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Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes. / EFE

Fuente: El Periódico

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