El Gobierno y la ONCE repartirán dos millones de gafas gratis para ver el eclipse del próximo 12 de agosto

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) y el Grupo Social ONCE han puesto hoy en marcha una campaña para repartir de forma gratuita dos millones de gafas para ver el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto. Según han anunciado este lunes los responsables de ambas entidades, la iniciativa busca repartir entre la población productos homologados así como instrucciones sobre su correcto uso con el objetivo de "prevenir los riesgos oculares" asociados a la observación del eclipse que tendrá lugar dentro de un mes así como los otros dos que se verán en los próximos años desde la Península Ibérica. En concreto, el Grupo Social ONCE distribuirá 1.700.000 ejemplares y el MICIU, a través de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT), las 300.000 gafas restantes.

Las gafas asignadas a la ONCE estarán disponibles a partir del 3 de agosto y se repartirán por parte de los vendedores presentes en todo el territorio. La FECYT, por su parte, realizará el reparto entre centros de investigación, museos de ciencia y otras entidades públicas del ámbito de la ciencia, la innovación y las universidades. En Catalunya podrán encontrarse en el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, el Museu de Matemàtiques de Catalunya (Cornellà de Llobregat) y el Parc Astronòmic del Montsec (Lleida). En la Comunidad de Madrid se repartirán gafas en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) de Alcobendas, el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid y el Real Jardín Botánico. En todos estos casos, los asistentes a estos museos podrán solicitar gafas gratis junto a su entrada a partir de este miércoles.

Las gafas que va a repartir el Gobierno y la ONCE / EFE / NACHO GALLEGO

Según la información proporcionada por el Gobierno, en Andalucía las gafas para observar el eclipse estarán disponibles en el Museo Interactivo de la Música de Málaga (MIMMA) y en el Parque de las Ciencias de Granada. En Aragón, en el Museo Aragonés de Paleontología de Teruel. En Canarias, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos (Tenerife), el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología (Las Palmas de Gran Canaria) y la iniciativa Ojos al Cielo (La Palma). En Castilla-La Mancha, en el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha y el Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha, ambos en Cuenca. Y en Castilla y León, en La Fábrica de Luz. Museo de la Energía (Ponferrada) y el Museo de la Ciencia de Valladolid. En Navarra podrán encontrarse en el Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra en Pamplona.

En la Comunitat Valenciana, en Big History (Aras de los Olmos), la Ciutat de les Arts i les Ciències, el Jardí Botànic de la Universitat de València, el Museo de Aguas de Alicante, el Museo de Ciencias Naturales de Valencia, el Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura (MUDIC-VBS-CV) y el Planetario de Castellón. En Galicia, en el MUNCYT y los Museos Científicos Coruñeses, ambos en A Coruña. En La Rioja, en la Casa de las Ciencias de Logroño. En el País Vasco, en Eureka! Zientzia Museoa de San Sebastián. En el Principado de Asturias, en el Bioparc Acuario de Gijón Y en la Región de Murcia, en el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia.

Las gafas serán necesarias para ver el eclipse / EFE / NACHO GALLEGO

Campaña informativa

Tras un acuerdo firmado por ambas entidades, en el marco de la campaña "Una vista única, cuídala", el Ministerio y la ONCE también se han comprometido a desarrollar recursos y materiales divulgativos para garantizar la inclusión y el desarrollo cultural de personas con discapacidad visual así como con otras discapacidades. Además, según lo anunciado este luens, también se trabajará en la creación y difusión de guías y directrices de observación segura, que garanticen la salud ocular durante el visionado de los eclipses y a realizar campañas publicitarias alertando sobre los riesgos de una observación del eclipse sin contar con los elementos de protección visual requeridos.

El Grupo Social ONCE también ha anunciado que emitirá un total de tres cupones para los días 12 de agosto de 2026, 2 de agosto de 2027 y 26 de enero de 2028, coincidiendo con los días durante los cuales tendrán lugar los eclipses del llamado Trío de Eclipses. En total, la entidad explica que se difundirán cinco millones de cupones por cada sorteo durante los próximos tres años.

Fuente: El Periódico