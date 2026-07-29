El Ministerio de Asuntos Exteriores confirma la lista de países a los que no debes viajar este verano: "Te vas a arruinar tus vacaciones"
El Gobierno clasifica los países según su nivel de riesgo, basándose en información de embajadas y consulados, y advierte sobre la creciente influencia del cambio climático
Luis Miguel Mora
Muchos turistas aventureros aprovechan las vacaciones de verano para explorar países exóticos, lugares con historias fascinantes, culturas singulares y tradiciones únicas. Sin embargo, aunque estos destinos parezcan irresistibles, no todos son seguros para viajar. El Ministerio de Asuntos Exteriores aconseja evitar ciertas naciones por motivos políticos, climáticos o epidemiológicos.
Cada año, el Gobierno publica recomendaciones para los ciudadanos que deseen viajar al extranjero, clasificando los países según su nivel de riesgo. Para determinar esta escala, el Ministerio de Asuntos Exteriores analiza múltiples factores geopolíticos y sociales. Las recomendaciones no se elaboran únicamente por la existencia de guerras. Exteriores analiza varios factores antes de fijar el nivel de alerta:
- Conflictos armados y terrorismo.
- Inestabilidad política y disturbios.
- Criminalidad organizada.
- Riesgos sanitarios o epidemias.
- Desastres naturales y fenómenos climáticos extremos.
Estas se elaboran a partir de la información que remiten embajadas y consulados españoles repartidos por todo el mundo. El cambio climático también gana protagonismo en las evaluaciones. Países afectados por sequías severas, inundaciones o fenómenos meteorológicos extremos pueden ver endurecidas sus recomendaciones aunque no exista un conflicto bélico.
En el nivel más bajo de riesgo, el verde, se encuentran la mayoría de los países del mundo, como Francia, Italia, Reino Unido o Estados Unidos. En estos destinos, más allá de las recomendaciones habituales de estar atentos y conocer la ubicación del consulado más cercano, no se requiere ninguna precaución adicional.
El Ministerio de Exteriores recomienda tener precaución si viajas al extranjero
Planificar un viaje al extranjero implica mucho más que reservar vuelos y hoteles. En la web de Exteriores puedes consultar las fichas oficiales de cada destino, ya que la situación de seguridad puede cambiar de un día para otro.
Pese a que el ministerio no publica un listado de países prohibidos, sí recomienda no viajar a determinados destinos.
El objetivo es ofrecer a los viajeros una evaluación del riesgo antes de desplazarse, así como informar sobre las posibles dificultades para recibir asistencia consular en caso de emergencia.
Los países a los que el Ministerio recomienda no viajar
En el nivel de riesgo más alto se encuentran aquellos destinos donde el Ministerio pide abstenerse de viajar bajo cualquier circunstancia, ya que considera que la seguridad no puede garantizarse.
Países con riesgo extremo
Se trata de los destinos donde el Estado español advierte de que no puede garantizar la seguridad ni una eventual evacuación consular.
Oriente Medio y Asia
- Afganistán: Guerra, terrorismo e inestabilidad política.
- Siria: Conflicto armado y crisis humanitaria.
- Irak: Riesgo elevado de atentados y violencia.
- Yemen: Guerra y emergencia humanitaria.
- Irán: Elevada tensión regional e inestabilidad.
- Líbano: Riesgo de escalada del conflicto en determinadas zonas.
- Corea del Norte: Problemas de seguridad y problemas para los visitantes extranjeros.
- Franja de Gaza y áreas próximas de Israel y Palestina: Riesgo muy elevado por el conflicto armado.
África
- Libia: Colapso institucional e inseguridad.
- Somalia: Terrorismo, violencia y piratería.
- Sudán del Sur: Conflictos internos.
- República Centroafricana: Violencia armada.
- Mali: Presencia de grupos terroristas.
- Níger: Inestabilidad política y terrorismo.
- Burkina Faso: Ataques yihadistas frecuentes.
Europa
- Ucrania: Guerra abierta.
- Rusia: Restricciones derivadas del conflicto y dificultades consulares.
América
- Haití: Violencia extrema y crisis institucional.
Destinos donde solo se recomienda viajar si es imprescindible
El Ministerio también tiene un segundo nivel de alerta para países donde el turismo no está aconsejado, aunque los desplazamientos por motivos esenciales siguen siendo posibles.
- Venezuela: Inestabilidad política y problemas de seguridad.
- Chad: Riesgo de violencia e inseguridad.
- Etiopía: Tensiones internas en varias regiones.
- Mozambique: Ataques armados.
- Pakistán: Amenaza terrorista y conflictos locales.
- Papúa Nueva Guinea: Alta criminalidad.
El Ministerio aconseja que cualquier persona que viaje fuera de España, especialmente fuera de la Unión Europea, se inscriba en el Registro de Viajeros. Esta herramienta permite que embajadas y consulados puedan localizar a los ciudadanos españoles con mayor rapidez si se produce una emergencia.
Además, recuerda que desplazarse a un país donde exista una recomendación expresa de no viajar puede dejar sin efecto buena parte de las coberturas del seguro de viaje, lo que obliga al viajero a asumir personalmente los gastos derivados de una asistencia médica, una evacuación o un regreso anticipado.
Por ello, antes de organizar cualquier viaje internacional, Exteriores recomienda consultar siempre la ficha oficial del país de destino, ya que el nivel de riesgo puede modificarse en cuestión de horas.
Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
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