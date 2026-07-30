El Estatuto de los Trabajadores aclara la duda de todos los veranos: ¿Puede tu empresa imponerte las vacaciones si cierra en agosto?

Agosto es el mes elegido por miles de empresas para bajar la persiana, reducir actividad o cerrar por completo durante varias semanas. Talleres, despachos, pequeños comercios, fábricas o negocios familiares concentran buena parte de sus vacaciones en verano y muchos trabajadores se hacen la misma pregunta cada año: ¿puede la empresa obligarme a coger vacaciones porque cierra en agosto?

La respuesta no es tan simple como un sí o un no. La empresa puede organizar su actividad y fijar periodos de cierre, pero las vacaciones no pueden imponerse de cualquier manera ni comunicarse de un día para otro. El Estatuto de los Trabajadores regula este derecho en su artículo 38, donde deja claro que las vacaciones anuales son retribuidas, no pueden sustituirse por dinero y deben tener una duración mínima de 30 días naturales al año.

El punto clave está en cómo se fijan esas fechas. El Estatuto señala que el periodo de disfrute de las vacaciones se fijará de común acuerdo entre el empresario y el trabajador, de conformidad con lo que establezca el convenio colectivo sobre la planificación anual. Es decir, la empresa no puede decidir de forma unilateral y sin respaldo que todos los empleados deben gastar sus días en agosto solo porque le conviene cerrar.

Los almacenes suelen abrir durante todo el año / PEXELS

Ahora bien, en la práctica sí puede haber vacaciones colectivas durante el mes de agosto si esa organización está prevista en el convenio, en el calendario laboral de la empresa o ha sido pactada con la representación de los trabajadores. En muchos sectores, el cierre estival es una práctica habitual y se planifica con antelación. La clave está en que exista una planificación conocida, justificada y conforme a las reglas aplicables en cada empresa.

El aviso con dos meses de antelación

Otro aspecto fundamental es el plazo de comunicación. El artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores establece que el trabajador debe conocer las fechas de vacaciones que le correspondan con al menos dos meses de antelación al inicio del disfrute. Por tanto, no es válido que la empresa avise a finales de julio de que cierra en agosto y que todos los empleados deben consumir sus vacaciones de forma inmediata, salvo que ya estuviera previsto y comunicado correctamente.

Este plazo es especialmente importante para que el trabajador pueda organizar su vida personal, reservar viajes, atender necesidades familiares o planificar el descanso. Las vacaciones no son solo una cuestión organizativa de la empresa, sino un derecho laboral protegido.

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, en una rueda de prensa / EFE

Qué ocurre si no hay acuerdo

Cuando no hay acuerdo entre empresa y trabajador sobre las fechas, el Estatuto también prevé una solución. En caso de desacuerdo, será la jurisdicción social la que fije la fecha correspondiente para el disfrute de las vacaciones. El procedimiento es sumario y preferente, y la decisión no admite recurso.

Esto significa que, si un trabajador considera que la empresa le está imponiendo las vacaciones de forma incorrecta, puede acudir a los tribunales de lo social para que se resuelva el conflicto. Eso sí, antes conviene revisar el convenio colectivo, el contrato, el calendario laboral y cualquier comunicación interna sobre el cierre de la empresa.

El cierre de agosto no siempre es ilegal

Que una empresa cierre en agosto no implica necesariamente una irregularidad. Muchas compañías lo hacen porque durante ese mes cae la producción, hay menos clientes o resulta más eficiente concentrar el descanso de la plantilla. Si esa medida está prevista y se ha comunicado con tiempo, puede encajar dentro de la organización empresarial.

El problema aparece cuando el cierre se utiliza para imponer vacaciones sin negociación, sin calendario previo o sin respetar el plazo mínimo de dos meses. También puede generar conflicto si la empresa pretende descontar días de vacaciones que el trabajador no ha generado todavía o si altera fechas ya pactadas sin causa justificada.

La playa y las fiestas de los pueblos son los planes más habituales en agosto / PEXELS

Qué debe revisar el trabajador

La primera recomendación es mirar el convenio colectivo. Algunos convenios regulan de forma concreta los periodos preferentes de vacaciones, los turnos, el cierre de empresa o la posibilidad de concentrar días en verano. Después conviene comprobar si existe un calendario laboral aprobado y si las fechas fueron comunicadas correctamente.

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Si el cierre de agosto estaba recogido desde principios de año, comunicado a la plantilla y ajustado al convenio, será más difícil impugnarlo. En cambio, si la empresa decide cerrar de forma repentina y obliga a gastar vacaciones sin respetar los plazos, el trabajador puede tener margen para reclamar.