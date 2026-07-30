Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Parque de AtraccionesReal ZaragozaAgencia Estatal Salud PúblicaIncendio PlanPromesas incumplidas NolascoCrónica Zaragoza - Utebo
instagramlinkedin

Los expertos advierten: "En verano, muchas personas retrasan durante semanas dos horas, o incluso más, la hora de acostarse y levantarse"

El desfase entre el reloj biológico y los horarios del día a día se acentúa en esta época del año

Los expertos advierten: &quot;Durante el verano es muchísimo más fácil caer en el 'jet lag' social que en otras épocas del año&quot;

Los expertos advierten: "Durante el verano es muchísimo más fácil caer en el 'jet lag' social que en otras épocas del año" / Universidad de Manchester.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Luis Alloza

Las vacaciones son uno de los momentos del año más esperados por los trabajadores por ser uno de los momentos de mayor desconexión del año. Sin embargo, este periodo entraña ciertos riesgos para nuestras rutinas del día a día. Eso es precisamente lo que advierte María José Martínez Madrid, coordinadora del grupo de trabajo de Cronobiología de la Sociedad Española de Sueño (SES), para quien es fundamental mantener "cierta regularidad en la hora de levantarse en vacaciones, aunque se retrase la hora de dormir".

La razón no es otra que evitar el jet lag social y sus efectos una vez reincorporados a la rutina habitual del resto del año. Pero, ¿qué es el jet lag social? Según explica la experta, en declaraciones recogidas por Europa Press, se trata del desfase entre el horario que marca el reloj biológico de cada persona y el que se ve obligado a seguir ya sea por su vida social, laboral o escolar.

Ese desajuste se produce generalmente durante los días laborables, donde generalmente las personas tienen que adaptarse a tempos impuestos, pero también los fines de semana, cuando hay mayor flexibilidad y cambio de horarios para acostarse y levantarse.

El sueño limpia el cerebro: cómo las células se mantienen saludables incluso cuando otras no descansan.

El sueño limpia el cerebro: / Dmitry Ganin en Unsplash

"Durante el verano es muchísimo más fácil caer en el jet lag social que en otras épocas del año, ya que las vacaciones veraniegas reúnen prácticamente todos los ingredientes para favorecerlo", apunta Martínez.

El peso del huso horario

Pero no toda la responsabilidad recaer en nuestros usos y costumbres. También influyen las horas de luz y las altas temperaturas. "En España ya partimos de unos horarios especialmente tardíos respecto a nuestro huso solar. Durante el verano, y especialmente durante las vacaciones, ese retraso suele acentuarse todavía más y muchas personas retrasan durante semanas dos horas, o incluso más, la hora de acostarse y levantarse, por lo que, después, volver a la rutina puede ser tan difícil como hacerlo tras regresar de un viaje intercontinental", ha advertido.

"Durante el verano es muchísimo más fácil caer en el 'jet lag' social que en otras épocas del año"

Este 'jet lag' social vacacional es, según la especialista, uno de los "motivos principales" por el que muchas personas sienten que los primeros días después de las vacaciones les cuesta mucho dormir por la noche, madrugar, concentrarse o rendir en el trabajo. Pero más allá de los efectos a corto plazo, numerosos estudios lo han relacionado con un mayor riesgo futuro de obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y peor salud mental.

La falta de sueño, un problema de salud con repercusiones sociales y económicas.

La falta de sueño, un problema de salud / Shutterstock

"Esto ocurre porque nuestro organismo funciona siguiendo ritmos circadianos muy precisos. Cuando obligamos continuamente al reloj biológico a funcionar con horarios diferentes, muchos procesos fisiológicos dejan de estar sincronizados", ha detallado.

Mantener el orden

Martínez Madrid subraya la importancia de disfrutar de las vacaciones, sin vivir pendiente del reloj, pero manteniendo cierto orden cronobiológico, de forma que no se produzca una desestructuración completa de los ritmos circadianos.

En primer lugar, ha recomendado que se intente, dentro de lo posible, que la diferencia entre los horarios de vacaciones y los habituales no supere una o dos horas. Asimismo, ha destacado el beneficio de exponerse a luz natural por la mañana todos los días, ya que la luz es el principal sincronizador del reloj biológico.

El modelo está entrenado con más de medio millón de horas de sueño humano.

Un hombre duerme recostado sobre un brazo / Unsplash/CC0 Public Domain.

También aconseja mantener una cierta regularidad en la hora de levantarse, aunque algunos días se retrase la hora de dormir, además de mantener los horarios de las comidas principales. Otra sugerencia es empezar a adaptar los horarios de forma progresiva dos o tres días antes de la vuelta a la rutina.

Noticias relacionadas

Finalmente, la experta ha apuntado que pensar en recuperar el sueño en septiembre es una falsa idea, pues el sueño "no funciona como una cuenta bancaria en la que se puedan hacer grandes ingresos y retiradas cuando se quiera".

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los expertos en aire acondicionado coinciden: 'Hay que limpiar los filtros para evitar el síndrome del edificio enfermo
  2. El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: tu empresa puede prohibirte ir en pantalón corto durante la ola de calor
  3. Más allá del menú: el valor de convertir cada comida en una experiencia compartida
  4. Las llamas se ceban con la provincia de Toledo: nuevo incendio forestal en Navalcán, donde ya trabajan efectivos
  5. Tu ciudad, tus ofertas: cómo simplificar tus compras diarias con Oférica
  6. Muere una de las heridas en el incendio forestal de Los Gallardos que estaba ingresada
  7. La nutrición animal, clave para reducir la huella de carbono de los alimentos
  8. El incendio de Castellón quema ya 6.500 hectáreas, pero se ve posibilidad de estabilizarlo

Los expertos advierten: "En verano, muchas personas retrasan durante semanas dos horas, o incluso más, la hora de acostarse y levantarse"

Los expertos advierten: "En verano, muchas personas retrasan durante semanas dos horas, o incluso más, la hora de acostarse y levantarse"

El Estatuto de los Trabajadores aclara la duda de todos los veranos: ¿Puede tu empresa imponerte las vacaciones si cierra en agosto?

El Estatuto de los Trabajadores aclara la duda de todos los veranos: ¿Puede tu empresa imponerte las vacaciones si cierra en agosto?

Última hora de los incendios en España, en directo | El incendio en la provincia de Zamora arrasa ya más de 11.000 hectáreas

Última hora de los incendios en España, en directo | El incendio en la provincia de Zamora arrasa ya más de 11.000 hectáreas

Una imprudencia, posible causa del incendio de Fermoselle (Zamora)

Una imprudencia, posible causa del incendio de Fermoselle (Zamora)

Detenido un pirómano por provocar el incendio que obligó a confinar a 33.000 personas en Anoia (Barcelona)

Detenido un pirómano por provocar el incendio que obligó a confinar a 33.000 personas en Anoia (Barcelona)

Moeve ensalza el valor de los territorios rurales con su nueva serie ‘Caminos de Futuro’

Moeve ensalza el valor de los territorios rurales con su nueva serie ‘Caminos de Futuro’

Los vecinos de seis pueblos de Castellón regresan a casa al mejorar el incendio de la Vall d’Uixó

Los vecinos de seis pueblos de Castellón regresan a casa al mejorar el incendio de la Vall d’Uixó

El humo de los incendios puede disparar un 41% las consultas urgentes: "Es un problema de salud pública"

El humo de los incendios puede disparar un 41% las consultas urgentes: "Es un problema de salud pública"
Tracking Pixel Contents