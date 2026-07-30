Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Parque de AtraccionesReal ZaragozaAgencia Estatal Salud PúblicaIncendio PlanPromesas incumplidas NolascoCrónica Zaragoza - Utebo
instagramlinkedin

Incendio en Benalmádena

Mueren dos menores en un grave incendio en un bloque de viviendas de Málaga: "Las llamas estaban muy avanzadas"

Esta madrugada, sobre las cinco de la mañana, las llamas han afectado a cuatro viviendas de un edificio en la ciudad de Arroyo de la Miel (Benalmádena)

Incendio en una vivienda de la calle Ónix, Arroyo la Miel, en el que han fallecido dos menores.

Incendio en una vivienda de la calle Ónix, Arroyo la Miel, en el que han fallecido dos menores. / L.O

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ana I. Montañez

Ana I. Montañez

Málaga

Dos menores han perdido la vida en un grave incendio que ha afectado a cuatro viviendas de un edificio residencial en la calle Ónix, en Arroyo de la Miel (Benalmádena, en Málaga) y que se originó sobre las cinco de la mañana de este jueves.

Entre los heridos se encuentra una mujer adulta que pudo ser rescatada y trasladada al hospital con pronóstico grave, además de un bombero accidentado durante las labores de rescate y extinción del fuego, junto a varios efectivos, incluidos agentes de policía, que necesitaron ser atendidos por inhalación de humo.

El fuego se produjo en el interior de una vivienda y acabó extendiéndose hasta cuatro apartamentos, lo que requirió el desalojo de dos plantas del edificio, según fuentes del Ayuntamiento de Benalmádena.

Bomberos de Torremolinos reforzaron el dispositivo de extinción

Tras recibir el aviso, hasta allí se desplazaron Bomberos de Benalmádena, apoyados por los Bomberos de Torremolinos, Policía Local de Benalmádena y servicios sanitarios, aunque a su llegada se encontraron las llamas del fuego muy avanzadas.

Noticias relacionadas

Dispositivo en la calle Ónix de Arroyo la Miel, donde se ha producido un grave incendio en una vivienda.

Dispositivo en la calle Ónix de Arroyo la Miel, donde se ha producido un grave incendio en una vivienda. / L.O

"El Ayuntamiento de Benalmádena lamenta profundamente el fallecimiento de dos menores en el incendio de una vivienda del municipio esta pasada madrugada", sostienen fuentes municipales.

Fuente: La Opinión de Málaga

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los expertos en aire acondicionado coinciden: 'Hay que limpiar los filtros para evitar el síndrome del edificio enfermo
  2. El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: tu empresa puede prohibirte ir en pantalón corto durante la ola de calor
  3. Más allá del menú: el valor de convertir cada comida en una experiencia compartida
  4. Las llamas se ceban con la provincia de Toledo: nuevo incendio forestal en Navalcán, donde ya trabajan efectivos
  5. Tu ciudad, tus ofertas: cómo simplificar tus compras diarias con Oférica
  6. Muere una de las heridas en el incendio forestal de Los Gallardos que estaba ingresada
  7. La nutrición animal, clave para reducir la huella de carbono de los alimentos
  8. El incendio de Castellón quema ya 6.500 hectáreas, pero se ve posibilidad de estabilizarlo

Detectados tres nuevos casos del virus del Nilo en la provincia de Sevilla, con uno de los afectados hospitalizado

Detectados tres nuevos casos del virus del Nilo en la provincia de Sevilla, con uno de los afectados hospitalizado

Mueren dos menores en un grave incendio en un bloque de viviendas de Málaga: "Las llamas estaban muy avanzadas"

Mueren dos menores en un grave incendio en un bloque de viviendas de Málaga: "Las llamas estaban muy avanzadas"

Relativo optimismo de cara al sexto día del incendio de Vall d’Uixó pese a los apuros en el municipio de Artana

Relativo optimismo de cara al sexto día del incendio de Vall d’Uixó pese a los apuros en el municipio de Artana

Última hora de los incendios en España, en directo | Dos desalojos más por el incendio forestal de Zamora, combatido por 50 medios por la noche

Última hora de los incendios en España, en directo | Dos desalojos más por el incendio forestal de Zamora, combatido por 50 medios por la noche

"Noche crítica" en el incendio de la Vall d'Uixó (Castellón) con 400 efectivos trabajando para intentar lograr la estabilización del fuego

"Noche crítica" en el incendio de la Vall d'Uixó (Castellón) con 400 efectivos trabajando para intentar lograr la estabilización del fuego

José Manuel Pilo, alcalde de Fermoselle (Zamora): "Estamos reviviendo el incendio terrible de 2017"

José Manuel Pilo, alcalde de Fermoselle (Zamora): "Estamos reviviendo el incendio terrible de 2017"

La situación del incendio se complica en Artana (Castellón): crece la preocupación por el avance de las llamas

La situación del incendio se complica en Artana (Castellón): crece la preocupación por el avance de las llamas

Las perras de Pedro Sánchez, Turca e India, estrenan La Mareta antes que el presidente

Las perras de Pedro Sánchez, Turca e India, estrenan La Mareta antes que el presidente
Tracking Pixel Contents