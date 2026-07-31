La DGT advierte sobre su multa más polémica: beber agua al volante puede costarte hasta 200 euros

Dejar el coche al sol puede convertirlo rápidamente en un horno, lo mismo pasa también mientras se va conduciendo. El calor se acumula en el interior de los vehículos, el impacto del sol sobre el cristal puede causar un mayor agobio y cansancio sobre los conductores. Es por esto que, durante estos meses, es más importante que nunca hidratarse mientras se conduce.

Hay que tener cuidado con cuándo se bebe agua al volante, ya que la DGT confirma que beber agua al volante puede suponer una multa de hasta 200 euros si no se toman todas las precauciones necesarias para que este acto no suponga un riesgo para el propio conductor o para los demás vehículos. Esto se debe a que, según el reglamento impuesto, se debe mantener el control sobre el coche en todo momento.

En el Reglamento General de Circulación no se menciona de forma específica el acto de beber agua de una botella. Lo que sí que se especifica es la obligación de mantener la libertad de movimientos, el campo de visión y la atención permanente a la conducción, en concreto en los artículos 3.1, 17.1 y 18.1. Esto supone que el acto de beber agua en sí no es lo que se sanciona, sino lo que esto supone. Si un policía asume que este gesto puede suponer una posible pérdida de control del coche, existe una base legal para multar.

Las sanciones pueden llegar a los 200 euros en casos de riesgo elevado / Servicio Especial

Importes de las multas y regulación de la DGT

A la hora de establecer el importe de la multa, la DGT, que es el organismo autónomo del Ministerio del Interior encargado de establecer estos criterios junto a la Guardia Civil de Tráfico, cuenta con una tabla de sanciones que van subiendo en importe según la gravedad de la distracción.

Durante lo que llevamos de verano, la mayor parte de las multas han oscilado entre 80 y 100 euros, ya que se suele considerar como una infracción de riesgo leve o moderado. En caso de que un agente lo interprete como una infracción de riesgo mayor, como puede ser si se da un volantazo y se invade otro carril o si se tarda en reaccionar ante un frenazo, la sanción puede llegar a los 200 euros.

Otras distracciones y cómo prevenirlas

Esta normativa no se aplica de forma exclusiva al consumo de agua en un vehículo, también existen otro tipo de acciones que se considera que pueden suponer una distracción para el conductor y que, por lo tanto, conllevan una sanción. Entre estas se encuentran comer al volante, especialmente si se suelta este mismo; manipular el movil mientras se conduce, incluso si solo se esá sujetando; o rebuscar objetos en la guantera o el asiento trasero durante la marcha

Tanto para beber agua mientras se conduce como para hacer cualquier otra acción que pueda suponer un riesgo es crucial buscar el momento oportuno. Los expertos en conducción recomiendan llevar la botella de agua en un soporte accesible, esperar a que el coche esté detenido en un semáforo para beber o aprovechar breves paradas. Lo que muchos conductores optan por hacer es identificar momentos en los que la autovía esté despejada y dar un trago rápido sin retirar la vista de la carretera.

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Emplear el móvil al volante puede suponer una sanción y, por lo tanto, es sancionable / Pexels

La DGT recuerda la importancia de estar bien hidratado. La falta de hidratación puede llegar a causar fatiga en el conductor y suponer un riesgo, Por ello, se recomienda beber agua tomando las precauciones necesarias.