Última hora de los incendios en España, en directo | Estabilizados los incendios en la Vall d'Uixó y Zamora

El Centro de Cooperación Operativa Integrado (Cecopi) constituido por el incendio forestal de Fermoselle (Zamora) ha acordado levantar a lo largo de la mañana de este viernes los confinamientos de Fermoselle y Fariza y los desalojos de doce de los catorce pueblos que fueron evacuados el pasado miércoles por el fuego. Únicamente se mantendrán vigentes las evacuaciones de Pinilla de Fermoselle y de Mámones, donde la orografía del terreno no permite el trabajo eficaz de los medios terrestres y eso impide por el momento la vuelta a casa de sus habitantes, según han indicado fuentes de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora.

Mapa de incendios en España.

Por otro lado, el incendio de la Vall d'Uixó (Castellón) ha quedado estabilizado tras una semana de intensa lucha contra las llamas. La mejora de la situación permite el regreso a sus hogares de los vecinos de Artana y Eslida, los últimos municipios que permanecían evacuados. Pese al avance, el operativo mantiene la vigilancia ante posibles rebrotes y recuerda que el incendio sigue sin estar controlado ni extinguido.

Fuente: El Periódico

Vecinos y autoridades apoyan a las familias de las 14 víctimas del fuego de Los Gallardos Vecinos y autoridades han participado en la misa celebrada en memoria de las víctimas del incendio forestal de Los Gallardos y Bédar (Almería), un acto de luto colectivo para honrar a los catorce fallecidos. La Plaza de la Ermita de Bédar se transformó para acoger este funeral, una muestra de respeto y memoria a las víctimas como luto colectivo que ha reunido a familiares, amigos, vecinos y autoridades. El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, y el delegado del Gobierno andaluz en la provincia, Francisco Góngora, entre otros, se han sumado a esta muestra de dolor por el trágico incendio forestal de Los Gallardos que, con catorce víctimas, ha sido el peor registrado en la historia del país.

El incendio forestal de Cáceres, en vías de estabilización y con el 70 % perimetrado El incendio forestal de Casas de Millán (Cáceres) está en vías de estabilización y con el 70 % perimetrado, por lo que las 800 personas evacuadas pueden ya volver a sus casas, aunque deberán quedar confinadas. Así lo ha anunciado este domingo el vicepresidente y consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, tras la reunión del Centro de Control Operativo (CECOP), que ha cuantificado inicialmente en 1.500 hectáreas y 20 kilómetros de perímetro la superficie afectada. Bautista ha explicado que el terreno sin perimetrar corresponde a una zona pedregosa difícil para la actuación de la maquinaria pesada.

En España este año se han calcinado 186.544 hectáreas En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 2 de agosto de este año, en España se han quemado 186.544 hectáreas forestales, frente a las 33.360 en el mismo periodo de 2025, según datos provisionales facilitados este domingo por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. . En este año, según el Ministerio, se han registrado 38 grandes incendios forestales (GIF), frente a los 12 registrados en el mismo periodo del 2025. Hasta esta fecha el incendio de Burgohondo (Ávila), con 50.000 hectáreas quemadas, es el más grande registrado en España.

El incendio de Fermoselle (Zamora) es ya el quinto mayor del verano con 11.134 hectáreas El incendio forestal de Fermoselle (Zamora), que sigue activo y estabilizado, aunque ayer por la tarde sufrió una reactivación en uno de los flancos de los Arribes del Duero a la altura de la localidad de Mámoles, es ya el quinto mayor del verano en España en superficie afectada, con unas 11.134 hectáreas. La superficie quemada en este incendio hasta la jornada de este sábado ha sido medida a través de la red de satélites Copernicus por el ingeniero forestal, experto en análisis de incendios y divulgador Celso Coco, que elabora un registro de los grandes incendios forestales de la Península Ibérica y Canarias.

El operativo del incendio de Fermoselle se ha enfrentado a un fuego muy voraz y destructivo: "Hay gente que se juega la vida" "Se quemaba el pueblo y pasaban de largo". Duele escuchar la recurrente crítica en el seno de un operativo que desde hace cinco días trabaja incansablemente para extinguir el fuego más complicado, destructivo y voraz del verano en Zamora. "Enfoquemos la rabia para otro lado y seamos responsables limpiando nuestras propiedades; desgraciadamente este tipo de desastres han venido para quedarse" Leer más

El incendio forestal en Casas de Millán (Cáceres) sigue activo aunque "ha perdido fuerza" tras una "noche sin descanso" El incendio forestal declarado este pasado sábado en la localidad cacereña de Casas de Millán sigue activo aunque "ha perdido fuerza", tras una "noche sin descanso para los equipos de extinción" que trabajan en la zona. A las 9,30 horas de este domingo se celebra la segunda reunión del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) para evaluar la situación del incendio y adoptar las medidas que sean necesarias, según avanza la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia en redes sociales. Cabe recordar que en la primera reunión del Cecop, celebrada en la noche de este pasado sábado, se acordó mantener la evacuación de Casas de Millán y de la pedanía de Grimaldo, así como mantener la Situación Operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de (Infocaex).

La mejora de los incendios de León y Zamora alivia la presión del operativo Castilla y León afronta la noche con un escenario más favorable en los principales incendios forestales que han centrado la atención durante los últimos días, tras bajar a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 los fuegos de Fermoselle (Zamora) y Veguellina (León), aunque el operativo se mantiene alerta ante una "posible reactivación" registrada por el viento en Burgohondo (Ávila), que ha obligado a evacuar la urbanización La Picota en el municipio de La Adrada. La Junta mantiene un amplio despliegue de vigilancia y extinción ante unas condiciones meteorológicas que se mantienen desfavorables y que podrían favorecer nuevas reactivaciones.

Apuntan a un origen intencionado en los nuevos rebrotes del incendio del sur de Ávila La Junta de Castilla y León apunta a un posible origen intencionado en los tres rebrotes registrados este sábado por la tarde en los términos de Piedralaves, Navaluenga y La Adrada, dentro del perímetro del incendio que desde hace once días afecta al sur de la provincia de Ávila, declarado inicialmente en Burgohondo y que ha arrasado más de 50.000 hectáreas. Dieciséis medios aéreos, además de un numeroso contingente terrestre, han combatido las llamas de las que el Centro de Cooperación Operativa Integrado (Cecopi) ha tenido conocimiento a las 17:30 horas y que han obligado a la evacuación preventiva en la urbanización la Picota y casas colindantes, que finalmente ha sido levantada hacia las 22 horas.

El incendio de Fermoselle (Zamora) se reactiva pero es sofocado por diez medios aéreos Un gran despliegue de medios aéreos integrado por siete helicópteros y tres aviones ha sofocado a última hora de la tarde de este sábado una reactivación del incendio de Fermoselle (Zamora), muy cerca del perímetro en el municipio de Mámoles, en la parte de Las Arribes del Duero. La jefa de jornada en el Centro Provincial de Mando de Zamora, Esther Iglesias, ha informado de que esta reactivación ha sembrado la "alarma en la población", pero finalmente ha podido ser atajada con el trabajo de los medios desplegados en la zona, así como con el apoyo de los medios aéreos solicitados con este motivo: siete helicópteros y tres aviones.