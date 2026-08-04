El abogado de Gabriela Guillén pide embargar bienes de Bertín Osborne para cobrar sus honorarios

El abogado de Zamora que llevó la demanda de Gabriela Guillén contra Bertín Osborne para obligarle a reconocer al hijo común acaba de pedir al juzgado de Alcalá de Guadaira en Sevilla el embargo inmediato de bienes del cantante y personaje público para poder cobrar sus honorarios y los gastos derivados de este pleito. La sentencia del 30 de enero de 2025 que declara el pequeño Arian David como hijo legal del cantante madrileño, tras admitir las pruebas presentadas por el letrado zamorano, impuso las costas del juicio que ahora reclama el abogado al famoso con el que la joven empresaria comenzó la relación sentimental que se hizo pública en 2022.

La mala fe está detrás de la condena en costas, que se contemplan en el fallo judicial cuando la persona denunciada o demandada se sabe autora de un delito o, como en este caso, bordea sus obligaciones legales para con su hijo nacido de la relación sentimental con la madre, quien se ve forzada a demandar en el Juzgado para lograr que el cantante dé sus apellidos al bebé y comparta los gastos de manutención. Fuentes judiciales indican que "es muy excepcional que en demandas de familia el juez imponga en la sentencia las costas del procedimiento judicial a quien resulta condenado o condenada", lo que daría idea de las pruebas más que meridianas que vinculaban al cantante con el bebé nacido el 31 de diciembre de 2023, a los pocos meses de la ruptura sentimental.

El conocidísimo personaje público en España y Latinoamérica, de 71 años de edad, efectuó reiteradas declaraciones a los medios de comunicación para negar que Arian David fuera fruto de la relación sentimental que mantuvo con Gabriela Guillén durante dos años, desde 2021 hasta mediados de 2023, poco meses después de saber del embarazo de su pareja, a la que conoció durante un reportaje fotográfico del cantante, según se ha publicado en los medios de comunicación.

Un año detrás de una deuda que supera los 6.000 euros

El joven abogado de Zamora lleva un año y medio tratando de que el cantante pague las costas del juicio, sin conseguirlo porque, al parecer, tiene sus propiedades disponibles embargadas por otras deudas. La sentencia judicial de Sevilla reconoce una cuantía superior a 6.000 euros, más los intereses de demora, por ese concepto, cuantía que ahora deberá ejecutarse mediante el embargo de cuentas bancarias o propiedades de las que disponga Bertín Osborne.

Al parecer, se habría tratado de precintar un vehículo del cantante, pero ha resultado imposible hacerlo efectivo porque ya está como garantía de otra deuda. Bertín Osborne acaba de hacer frente a casi un millón de euros que debía a Hacienda, quien le reclamaba al cierre del ejercicio de 2025 cerca de 900.000 euros. Se estima que necesitaría más de cuatro millones para sanear su economía, de acuerdo con los datos ofrecidos por un colaborador del programa de la periodista Emma García.

Sí es verdad que abona la pensión al pequeño desde que no le quedó más remedio que reconocerle como hijo legítimo, incluso le visita. Recientemente, ha aparecido con el pequeño en un reportaje fotográfico en una revista del corazón de tirada nacional.

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Bertín Osborne no se presentó al juicio y contestó a la demanda fuera de plazo para allanarse a las peticiones de Gabriela Guillén, una figura jurídica que no existe para asuntos de familia. El Juzgado estimó todas las pruebas presentadas por el letrado zamorano que no ha podido cobrar todavía sus honorarios.

Fuente: La Opinión de Zamora