Última hora y actualidad sobre los incendios en España

El incendio de Burgohondo (Ávila) ha bajado durante la tarde de este miércoles a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 y el de Almorox (Toledo) está controlado, al tiempo que se han registrado dos nuevos fuegos en Huelva y Cádiz y solo queda uno activo en El Bierzo (León).

Si bien la bajada de las temperaturas ha ayudado a las trabajos contra el fuego, la Agencia Estatal de Meteorología ha alertado de que la posibilidad de que se produzcan incendios volverán a subir este fin de semana, cuando el riesgo se prevé "extremo" en varias áreas.

Mapa de incendios en España.

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Fuente: El Periódico

Una treintena de efectivos trabajan de madrugada por tierra con fuerte viento en el incendio de Lucena (Huelva) Una treintena de efectivos del Plan Infoca ha trabajado durante la madrugada de este jueves 6 de agosto contra el incendio forestal declarado en la tarde de este miércoles, 5 de agosto, en el paraje Santa Catalina del término municipal de Lucena del Puerto (Huelva), que afecta a una superficie de pinar y matorral. Según informa el Plan Infoca en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el dispositivo compuesto por 27 bomberos forestales y dos agentes de Medio Ambiente con tres vehículos autobomba y un buldócer ha desarrollado un "intenso trabajo de madrugada marcado por el fuerte viento en la zona". Durante la jornada del miércoles se desplegaron en la zona hasta 65 efectivos por tierra con cinco vehículos autobomba y un buldócer y hasta siete medios aéreos, dos helicópteros --uno semipesado y uno pesado--, dos aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros y uno de coordinación.

Controlado el incendio declarado en San Roque (Cádiz) El incendio declarado este miércoles por la tarde en un paraje de San Roque (Cádiz), ha quedado controlado durante la madrugada de este jueves, ha informado el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (INFOCA). Esta misma fuente había detallado previamente, a través de su cuenta en la plataforma X, que, a las 20:15 horas, el incendio ya había quedado estabilizado, aunque no ha especificado la superficie afectada. El Ayuntamiento de San Roque expresó, por medio de una nota de prensa que, debido al incendio, activó el Plan de Emergencias Local a nivel cero y que 19 familias tuvieron que ser desalojadas, así como que al menos una vivienda sufrió daños. En este mismo comunicado, el alcalde de la localidad, Juan Carlos Ruiz Boix, indicó que las familias afectadas seguían "aún desalojadas", aunque no se ha reportado si ya han podido regresar a sus casas.

Estabilizado el incendio en Vinuesa (Soria) El incendio forestal declarado este miércoles en el término municipal de Vinuesa (Soria) ha quedado estabilizado, según la última actualización del operativo Infocal, realizada pasadas las ocho de la tarde. El fuego se inició poco antes de las cuatro de la tarde en una zona de pinar próxima al camping de la localidad y ha movilizado más de una veintena de medios terrestres y aéreos para su extinción.

Más de 75 efectivos y nueve aeronaves trabajan en Lucena El Plan Infoca ha ampliado a más de 75 efectivos por tierra y nueve aeronaves los medios que trabajan por tierra y aire en la extinción del incendio forestal declarado en el paraje Santa Catalina del término municipal de Lucena del Puerto (Huelva), el quinto en apenas 15 días y el segundo en 24 horas. El dispositivo, según han informado fuentes del Infoca, está trabajando con vientos de 25 kilómetros por hora con rachas de 40.

Controlado el incendio de Almorox El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ya da por controlado el incendio originado en Almorox (Toledo), catorce días después de declararse. De acuerdo con el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias), el fuego ha quedado controlado a las 15:46 horas de este miércoles y no hay efectivos del Infocam trabajando en el terreno.

Un incendio forestal en Vinuesa (Soria) moviliza a veintiséis medios Un incendio forestal en Vinuesa (Soria), en medio de un pinar, se ha declarado a las 15.52 horas de este miércoles y ha movilizado desde el inicio a veintiséis medios para la extinción del fuego. Según fuentes de la Junta de Castilla y León, el incendio permanece activo y para sofocarlo trabajan en la actualidad tres hidroaviones, cuatro cuadrillas terrestres, cuatro autobombas, seis agentes mediomabientales y dos cuadrillas de la Brif de Lubia.

Más de 65 efectivos y siete medios aéreos luchan contra el fuego en Lucena El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha ampliado los efectivos que luchan contra el incendio forestal declarado en la tarde de este miércoles, 5 de agosto, en el paraje Santa Catalina del término municipal de Lucena del Puerto (Huelva). De este modo, en la zona trabajan por tierra más de 65 efectivos y por aire siete medios aéreos. Así lo ha indicado el Plan Infoca en su cuenta de X, consultada por Europa Press, donde señalan que se han desplegado seis grupos de bomberos forestales, dos bricas, dos grupos de apoyo, tres técnicos de Operaciones, un agente medioambiental, que suman un total de 65 efectivos, así como cinco vehículos autobombas y un buldócer. Por aire trabajan dos helicóptero, uno semipesado y uno pesado y dos aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros y uno de coordinación.

Finaliza la emergencia en las presas de la cuenca del Tajo La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha desactivado este miércoles el nivel más bajo de emergencia (Escenario 0) en las presas afectadas por los incendios forestales que afectaron a Madrid y Ávila a finales de julio, debido a la mejora en las condiciones de acceso y control de las mismas. El organismo autonómico, adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha dado por finalizada la emergencia en las presas de San Juan (Madrid), Picadas (Madrid), Los Morales (Madrid), El Pajarero (Ávila), Burguillo y Charco del Cura (Ávila), según ha informado en un comunicado.

Bomberos forestales piden cambiar un modelo "en el que se corre detrás de los incendios" Los bomberos forestales abogan por que se cambie el modelo de lucha contra los incendios forestales porque el actual no funciona y los efectivos se dedican a "correr detrás" de las llamas, ya que por su voracidad no pueden atajarlos. "No podemos tener un modelo en el que lo único que hacemos es correr detrás de los incendios", ha considerado este miércoles en una rueda de prensa el delegado de CCOO en la empresa pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam) en Guadalajara, Iñaki Blanco. Según ha mantenido Blanco el modelo no funciona, como se ha demostrado en los incendios forestales que ha habido este verano, también en el de La Mierla (Guadalajara), que está controlado pero no extinguido y que ha afectado a más de 32.000 hectáreas de terreno, en su mayor parte en el Parque Natural de la Sierra Norte.