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Ibon Berasategui (32 años) vive en su aldea por menos de 300 euros al mes: gasta 100 en alquiler y unos 110 en comida: "No me da por comprar chocolatinas, bollerías, galletas y cosas de estas"

Un youtuber muestra los costes de vida en una aldea de montaña, donde los gastos básicos suman aproximadamente 252 euros mensuales.

Ibon Berasategui, enseñando el interior de su residencia, ubicada en una aldea en Asturias

Ibon Berasategui, enseñando el interior de su residencia, ubicada en una aldea en Asturias / Youtube / CronicasBerasategui

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Oriol García Dot

Cada vez hay más personas que dan el paso de irse de las grandes ciudades para instalarse en aldeas remotas en medio de las montañas. La mayor parte de esa gente vive de manera completamente autosuficiente, pero no es algo que todo el mundo pueda llevar a cabo.

Hay gente, como Ibon Berasategui, de 32 años, que prefiere vivir con la tranquilidad que da la naturaleza, pero sin dejar de tener ciertas comodidades, como tener conexión a internet o comprar comida del supermercado. Por este motivo, en el último vídeo de su canal de YouTube @CronicasBerasategui, Ibon ha mostrado los gastos que hay en una vida en medio de las montañas.

Aldea ubicada en mitad de las montañas

Ibon Berasategui forma parte de una aldea ubicada en mitad de las montañas asturianas donde, junto con más gente, tiene una vida dedicada a la naturaleza. También destaca su situación, ya que consigue un ahorro de dinero enorme, pagando mucho menos al mes que en cualquier gran ciudad española, donde el precio del alquiler está por las nubes.

Una de las personas que participa en el vídeo es Axel, un hombre que ha sufrido mucho en la vida. Hace años, un sueño le llevó hasta un palacio en medio de un pueblo perdido de Asturias. Este palacio está cargado de historias y aventuras, y está enclavado en un sitio mágico, que parece de película.

Precio de la luz, gas e Internet en la aldea

Axel comenta alguno de sus gastos: "Mi primera boleta de luz, que la tengo guardada, era de 1,50 euros. Después fue subiendo a 2, 3, 4 y 5 euros. Ahora estoy pagando algo así como 10 o 12 euros por mes. En el caso del gas, uso una bombona por mes. Cada bombona cuesta entre 13 y 16 euros. Estamos hablando de que son unos 100 euros al mes, sumando luz, carbón, leña, el gas y el módem de internet".

Ibon Berasategui junto a Axel, hablando de los gastos de luz y gas en una aldea

Ibon Berasategui junto a Axel, hablando de los gastos de luz y gas en una aldea / YouTube / CronicasBerasategui

Además, Axel comenta que gasta unos 50 euros cada semana con una buena alimentación y teniendo en cuenta que tiene gallinas, con lo que se ahorra comprar los huevos.

Más de 50 euros de agua al mes

Otra de las vecinas de la aldea, Nieves, también ha compartido sus gastos en el vídeo de Berasategui, aunque no ha querido mostrar su identidad. Ibon comenta los principales gastos de su vecina: "Nieves me ha dicho que de agua paga unos 60 euros al año. Antes pagaba 50, pero se lo subieron a 60 euros al año. Luego de electricidad, Nieves paga más o menos lo mismo que Axel".

Para terminar de dar sentido al vídeo, Ibon expone sus gastos en la aldea. "Yo no compro basura. No me da por comprar chocolatinas, bollerías, galletas y cosas de estas. Por lo tanto, me ahorro bastante dinero en eso", empieza exponiendo.

Alimentación en la aldea

Luego comenta que los principales alimentos que compra son: pollo, que está a 3 euros el kilo; cinta de lomo, que cuesta 4 euros el kilo; algunas anchoas, que están a 5 euros el kilo; y también productos como el bonito, también a 5 euros el kilo, y los huevos, que están a 3,50 euros la docena. Todo lo relacionado con vegetales y fruta lo cultiva en su huerto. Además, expone que paga 100 euros de alquiler al mes.

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Ibon Berasategui, en su casa, por la que paga 100 euros de alquiler al mes

Ibon Berasategui, en su casa, por la que paga 100 euros de alquiler al mes / Youtube / CronicasBerasategui

De esta manera, Berasategui finaliza el vídeo exponiendo los gastos aproximados de vivir en una aldea, sin ser autosuficiente del todo: "Hemos dicho que pagábamos 60 euros de agua al año. Después, de electricidad vamos a poner que pago 22 euros al mes. También sumamos unos 15 euros de gas al mes y vamos a poner unos 110 euros de comida, tirando al alza, al mes. Finalmente, sumamos los 100 euros de alquiler. El valor aproximado es de 252 euros al mes".

Fuente: El Periódico

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