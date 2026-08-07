Luis Rández, catedrático de la Universidad de Zaragoza, desvela los tres mejores puntos de la ciudad para ver el eclipse: "Enclaves privilegiados"

El próximo 12 de agosto, Aragón será testigo de un eclipse solar total al atardecer, un evento que Luis Rández, catedrático de Matemática Aplicada de la Universidad de Zaragoza (Unizar), define como "un espectáculo de lo mejor que podemos ver en la naturaleza". Sin embargo, dado que el Sol estará muy bajo en el horizonte, elegir la ubicación correcta será absolutamente determinante para disfrutar del fenómeno.

Al producirse la ocultación total alrededor de las 20:30 horas, el Sol estará a apenas seis grados de altitud. Por una cuestión de perspectiva, el catedrático señala que el eclipse se apreciará mejor en la provincia de Zaragoza que en la de Teruel.

Rández insiste en que la clave fundamental es situarse en un lugar elevado. Solo desde una buena altura, y sin obstáculos visuales hacia el oeste, se podrá disfrutar del premio astronómico adicional de este eclipse: observar los planetas a plena luz del día. Mientras Venus brillará cerca del Sol, Júpiter asomará a apenas un grado sobre el horizonte. "Verlos de día (Venus y Júpiter) es increíble", asegura entusiasmado el experto.

Vista de un eclipse solar. / Archivo

Los tres puntos privilegiados de Zaragoza capital

Para cualquier ubicación alternativa que se elija, el profesor recomienda encarecidamente comprobar antes del 12 de agosto que no haya "edificios, árboles o montañas" que tapen el punto exacto por donde se oculta el astro. Para los que observen el fenómeno desde la capital aragonesa, el profesor Rández destaca tres espacios urbanos o periurbanos ideales para exprimir al máximo el minuto y 23 segundos que durará la ocultación total:

La parte alta del barrio rural de Juslibol : es la recomendación estrella del experto. Gracias a su elevación sobre el valle del Ebro, Rández afirma sin dudar: "La verdad es que es un sitio bastante privilegiado para ver el eclipse". Es un lugar accesible para los habitantes de la capital aragonesa, ya que se puede llegar mediante transporte público, como el tranvía o la ruta 43 de los buses urbanos. También suele ser un lugar concurrdo para otros eventos, como puede ser los fuegos artificiales con motivo de la clausura de las Fiestas del Pilar

: es la recomendación estrella del experto. Gracias a su elevación sobre el valle del Ebro, Rández afirma sin dudar: "La verdad es que es un sitio bastante privilegiado para ver el eclipse". Es un lugar accesible para los habitantes de la capital aragonesa, ya que se puede llegar mediante transporte público, como el tranvía o la ruta 43 de los buses urbanos. También suele ser un lugar concurrdo para otros eventos, como puede ser los fuegos artificiales con motivo de la clausura de las Fiestas del Pilar La Feria de Muestras : un recinto muy amplio y con buena visibilidad, que se sitúa como el gran punto de encuentro ciudadano, ya que el catedrático anticipa que allí se congregarán "muchísimas personas". Es un lugar de difícil acceso, ya que la ruta en transporte público implica un paseo de unos 20 minutos. El resto de opciones implican el transporte mediante vehículos personales. Esto puede suponer que esta zona sea la más despejada de las tres, para la gente que lo quiera ver de forma más íntima.

: un recinto muy amplio y con buena visibilidad, que se sitúa como el gran punto de encuentro ciudadano, ya que el catedrático anticipa que allí se congregarán "muchísimas personas". Es un lugar de difícil acceso, ya que la ruta en transporte público implica un paseo de unos 20 minutos. El resto de opciones implican el transporte mediante vehículos personales. Esto puede suponer que esta zona sea la más despejada de las tres, para la gente que lo quiera ver de forma más íntima. El Puente del Tercer Milenio: su apertura sobre el río ofrece una panorámica limpia y despejada para seguir la trayectoria del Sol hasta su ocaso. Al ser de los puentes más alejados del centro de la ciudad, puede tener una visibilidad mejor para aquellos dispuestos a alejarse algo más.

Juslibol será uno de los mejores lugares para ver el eclipse. / Google Maps

Los puentes: balcones privilegiados

El Ayuntamiento pondrá en acción un dispositivo municipal con medidas de seguridad vial y movilidad durante el eclipse. Estas tendrán un mayor enfoque en los puentes que se encuentran sobre el río Ebro, ya que podrían suponer un gran punto de concentración de gente. Se cortarán los distintos puentes, ya sea de forma total o parcial, para asegurar la seguridad de las personas que acudan a estos para visualizar el fenómeno. Además, a partir de las 20:00 h se limitará la velocidad máxima a 30 kilómetros por hora y se recomienda evitar el transporte en vehículos particulares cuando no sea obligatorio.

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Además de recordar su norma de seguridad innegociable ("siempre que haya Sol visible hay que llevar las gafas especiales"), Luis Rández nos deja el mejor plan para exprimir estos enclaves. Dado que a las 21:07 h finalizará el eclipse y dará comienzo la lluvia de las Perseidas, el catedrático bromea con la solución perfecta para quedarse en el lugar elegido observando el cielo: "Nos tenemos que llevar un pícnic".