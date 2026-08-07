Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 7 de agosto de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 7 de agosto de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 26, 29, 35, 38 y 47, y las estrellas 01 y 02.
El código del Millón ha sido el FDB34577.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
Fuente: La Nueva España
- Luis Rández, catedrático de la Universidad de Zaragoza, desvela los tres mejores puntos de la ciudad para ver el eclipse: 'Enclaves privilegiados
- Ver el eclipse desde la azotea de tu edificio: lo que permite y lo que prohíbe la Ley de Propiedad Horizontal
- Juan José Jiménez, mecánico, desmonta el mito de recargar el aire acondicionado del coche: 'Si pierde gas, hay una avería
- Estabilizado el fuego de Ávila; extinguido el de Toledo y en Huelva prosigue el trabajo
- Sorteo Euromillones del martes 4 de agosto de 2026
- España roza los 50 millones de habitantes con 10,2 millones de personas nacidas fuera
- Sorteo Bonoloto del miércoles 5 de agosto de 2026
- El segundo radar de tramo más largo de España ya está activo en la AP-68 a una hora de Zaragoza