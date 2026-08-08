Recomendaciones para embarazadas: reducir los plásticos, alimentos procesados y ambientadores.

El embarazo y la lactancia son etapas únicas en la vida de una mujer, recordadas por siempre por la felicidad de ver cómo un hijo comienza a desarrollarse, pero también marcadas por cambios físicos, hormonales y emocionales de gran intensidad que pueden derivar en problemas de salud, tanto para la madre, como para el feto o bebé. La transformación que sufre el cuerpo de una persona durante este proceso tiene como consecuencia riesgos importantes, además de la adecuación del organismo para el desarrollo de una nueva vida. Preeclampsia, diabetes gestacional, parto prematuro, infecciones, aborto espontáneo, problemas placentarios... Las dificultades son numerosas, y en muchos casos, impredecibles.

Cuidar nuestro entorno puede ayudar a reducir estos riesgos lo máximo posible. En este sentido, evitar la exposición a disruptores endocrinos es clave para preservar la salud de la madre y el bebé. Hablamos de sustancias químicas que 'revolotean' a nuestro alrededor y que pueden llegar a alterar nuestro sistema hormonal, provocando partos prematuros, malformaciones congénitas u otras complicaciones, sostiene la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición.

Plásticos, ambientadores o tejidos sintéticos, principales amenazas

Son muchos los objetos que pueden contener estas sustancias, pero los cosméticos y los productos de limpieza se llevan la palma. Aunque los que tengas en casa estén sometidos a regulación general, es recomendable limitar tu exposición a los mismos, en la medida de lo posible.

Según sostiene la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, si estás embarazada o planeas quedarte embarazada o estás dando el pecho, es fundamental seguir las siguientes recomendaciones.

1. Evita los plásticos en contacto con alimentos y bebidas ya desde la compra, y especialmente si van a ser sometidas a calor. En su lugar, utiliza recipientes, utensilios, botellas y tazas de vidrio, cerámica, acero o madera. En la cocina, evita los utensilios con antiadherentes, como es el caso de las sartenes con perfluorados, PFOS o PFOAS.

2. Reduce el consumo de alimentos procesados, ultraprocesados y enlatados. Elige alimentos frescos (no procesados y no envasados), de temporada y proximidad, a poder ser ecológicos. Cualquier fruta u hortaliza debe ser lavada cuidadosamente y, si es posible, pelada para eliminar posibles residuos de pesticidas en su superficie.

3. Evita el alcohol y el consumo de pescados de gran tamaño como, por ejemplo, el pez espada o emperador, tiburón, atún rojo y lucio. Estos peces pueden tener niveles muy elevados de contaminantes persistentes como mercurio y PCBs.

4. Bebe agua del grifo cuando sea de buena calidad. Infórmate de la que te suministra tu ayuntamiento. Si hubiese algún problema, recurre al uso de un filtro homologado y al embotellado en vidrio.

5. Mantén la casa sin ambientadores ni pesticidas. Ventila y limpia el polvo con frecuencia, con agua o aspirando. Infórmate sobre posibles sustancias nocivas en el entorno laboral, por ejemplo: peluquerías, centros de cuidados de uñas, tintorerías, floristerías o trabajo agrícola.

6. Usa productos de higiene y cosmética libres de parabenes, triclosán, benzofenonas, y siliconas D4 y D5. Las fragancias y perfumes pueden contener químicos como ftalatos. Prefiere los productos con menos ingredientes.

7. Procura conseguir una adecuada ganancia de peso durante el embarazo. En caso de sobrepeso u obesidad es mejor bajar de peso antes y no durante el embarazo o lactancia, ya que en la grasa corporal se acumulan gran cantidad de contaminantes tóxicos que pueden ser liberados al organismo y pasar al bebé por la placenta o la leche materna.

8. Elige preferiblemente tejidos no sintéticos (ejemplo: sin poliéster) y poco tratados, como por ejemplo de algodón. En cualquier caso, lava la ropa nueva antes de usarla.

9. Minimiza la exposición a pinturas, aerosoles y tintes para el cabello. El embarazo es el peor momento para pintar una habitación, pintarte el cabello o cambiar a un coche nuevo.

10. Compra juguetes con etiqueta CE y sin perfume y evita los juguetes de plástico.

Fuente: El Correo Gallego