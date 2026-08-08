Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obras nueva RomaredaFichajes Real Zaragoza'Chinatown' FigueruelasVisitantes eclipseDe juguetería a 24hPensión jubilación
instagramlinkedin

Sorteos

Resultados de la Primitiva del sábado 8 de agosto de 2026

Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker

¿Cómo se juega a la Primitiva?

¿Cómo se juega a la Primitiva?

PI STUDIO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este sábado 8 de agosto de 2026, ha estado formada por los números 12, 25, 26, 49, 21 y 43. El número complementario es el 19 y el reintegro, el 2. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo sábado.

En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 8880558, premiado con 1 millón de euros.

¿Cómo jugar a la Primitiva?

Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

Noticias relacionadas

Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.

Fuente: La Nueva España

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juan Leo, jubilado con 1.600 euros de pensión: 'He cotizado durante 45 años y hay jóvenes que cobran más que yo
  2. Luis Rández, catedrático de la Universidad de Zaragoza, desvela los tres mejores puntos de la ciudad para ver el eclipse: 'Enclaves privilegiados
  3. El calor, las tormentas o las lluvias ponen en aviso a zonas de 16 comunidades autónomas
  4. España controla a 199 viajeros de terceros países llegados de Italia en doce vuelos
  5. Estabilizado el fuego de Ávila; extinguido el de Toledo y en Huelva prosigue el trabajo
  6. La quinta patera del día llega a Baleares rescatando a 29 migrantes y eleva a 84 los llegados este sábado
  7. La Guardia Civil desplegará 24.000 agentes para garantizar la seguridad durante el eclipse
  8. España roza los 50 millones de habitantes con 10,2 millones de personas nacidas fuera

España se prepara para el eclipse solar: así será el dispositivo en cuatro puntos de la franja de totalidad

España se prepara para el eclipse solar: así será el dispositivo en cuatro puntos de la franja de totalidad

El rey, gran aficionado a la astronomía, observará el eclipse desde Baleares

Más de 200 bomberos se emplean a fondo en Castellón en el incendio de Tírig tras estabilizarse la Serra y Culla

Más de 200 bomberos se emplean a fondo en Castellón en el incendio de Tírig tras estabilizarse la Serra y Culla

Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Última hora y actualidad sobre los incendios en España

El incendio de Huelva afronta horas clave tras un sábado crítico con más de 4.000 hectáreas afectadas y 400 desalojos en Huelva

El incendio de Huelva afronta horas clave tras un sábado crítico con más de 4.000 hectáreas afectadas y 400 desalojos en Huelva

Tres bomberos heridos durante las labores de extinción del incendio forestal de Huelva

Tres bomberos heridos durante las labores de extinción del incendio forestal de Huelva

España controla a 199 viajeros de terceros países llegados de Italia en doce vuelos

España controla a 199 viajeros de terceros países llegados de Italia en doce vuelos

Resultados de la Primitiva del sábado 8 de agosto de 2026

Resultados de la Primitiva del sábado 8 de agosto de 2026
Tracking Pixel Contents