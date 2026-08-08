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Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Trabajo con maquinaria pesada y con drones toda la noche en el incendio de Niebla (Huelva)

Un hidroavión trabaja en las labores de extinción del incendio en Niebla (Huelva).

Un hidroavión trabaja en las labores de extinción del incendio en Niebla (Huelva). / Alberto Díaz / EFE

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José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

El incendio que afecta a Niebla, en Huelva, presenta actualmente una situación de "extrema complejidad" por los cambios de viento, mientras que el otro foco que se originó ayer en el término municipal onubense de Villablanca está ya extinguido y se mantiene controlado el fuego de Senet (Lleida).

Mapa de incendios en España.

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

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