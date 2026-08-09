Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obras nueva RomaredaFichajes Real Zaragoza'Chinatown' FigueruelasVisitantes eclipseDe juguetería a 24hPensión jubilación
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Última hora y actualidad sobre los incendios en España

La Junta de Andalucía confirma "avances" en el incendio de Niebla (Huelva) aunque con "incertidumbre" ante otro cambio de viento

El incendio de Niebla (Huelva) continúa activo con más de 4.000 hectáreas afectadas.

El incendio de Niebla (Huelva) continúa activo con más de 4.000 hectáreas afectadas. / Clara Carrasco - Europa Press / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

El incendio que afecta a Niebla, en Huelva, presenta actualmente una situación de "extrema complejidad" por los cambios de viento, mientras que el otro foco que se originó ayer en el término municipal onubense de Villablanca está ya extinguido y se mantiene controlado el fuego de Senet (Lleida).

Mapa de incendios en España.

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juan Leo, jubilado con 1.600 euros de pensión: 'He cotizado durante 45 años y hay jóvenes que cobran más que yo
  2. Luis Rández, catedrático de la Universidad de Zaragoza, desvela los tres mejores puntos de la ciudad para ver el eclipse: 'Enclaves privilegiados
  3. El calor, las tormentas o las lluvias ponen en aviso a zonas de 16 comunidades autónomas
  4. España controla a 199 viajeros de terceros países llegados de Italia en doce vuelos
  5. Estabilizado el fuego de Ávila; extinguido el de Toledo y en Huelva prosigue el trabajo
  6. La quinta patera del día llega a Baleares rescatando a 29 migrantes y eleva a 84 los llegados este sábado
  7. La Guardia Civil desplegará 24.000 agentes para garantizar la seguridad durante el eclipse
  8. España roza los 50 millones de habitantes con 10,2 millones de personas nacidas fuera

España se prepara para el eclipse solar: así será el dispositivo en cuatro puntos de la franja de totalidad

España se prepara para el eclipse solar: así será el dispositivo en cuatro puntos de la franja de totalidad

El rey, gran aficionado a la astronomía, observará el eclipse desde Baleares

Más de 200 bomberos se emplean a fondo en Castellón en el incendio de Tírig tras estabilizarse la Serra y Culla

Más de 200 bomberos se emplean a fondo en Castellón en el incendio de Tírig tras estabilizarse la Serra y Culla

Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Última hora y actualidad sobre los incendios en España

El incendio de Huelva afronta horas clave tras un sábado crítico con más de 4.000 hectáreas afectadas y 400 desalojos en Huelva

El incendio de Huelva afronta horas clave tras un sábado crítico con más de 4.000 hectáreas afectadas y 400 desalojos en Huelva

Tres bomberos heridos durante las labores de extinción del incendio forestal de Huelva

Tres bomberos heridos durante las labores de extinción del incendio forestal de Huelva

España controla a 199 viajeros de terceros países llegados de Italia en doce vuelos

España controla a 199 viajeros de terceros países llegados de Italia en doce vuelos

Resultados de la Primitiva del sábado 8 de agosto de 2026

Resultados de la Primitiva del sábado 8 de agosto de 2026
Tracking Pixel Contents