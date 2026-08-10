Ordenan la retirada de seis modelos de gafas para el eclipse por "irregularidades" en los filtros y "riesgo de lesiones oculares"

La gran inspección de mercado para poner a prueba la seguridad de las gafas de protección para ver el eclipse ha concluído afirmando que, a grandes rasgos, la gran mayoría de productos comercializados en España cumplen con los requisitos de seguridad. Pero según ha trascendido este lunes, los análisis han detectado la presencia de gafas que utilizan filtros más oscuros de la cuenta y que, en la práctica, podrían provocar que las personas tiendan a "desplazar" la lente en busca de una visión óptima y que, por culpa de ello, acaben exponiéndose involuntariamente a la radiación directa. Ante este escenario, las autoridades han ordenado la retirada de hasta seis modelos distintos. Según afirma Facua, "se trata de productos de las marcas Lionstar, ECP Eye Care Proffesional, Pelispan, Homanaje, Orro y Opticalia cuyas irregularidades han sido detectadas por las administraciones de consumo de la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Galicia, La Rioja y Aragón".

Madrid, Castilla y León, Galicia, La Rioja y Aragón han notificado la existencia de gafas con filtros "más oscuros de lo normal" que podrían provocar lesiones al ser "desplazadas" para intentar ver el sol

En todos los casos, la advertencia es la misma. Y tiene que ver con la oscuridad del filtro empleado. Los inspectores afirman que "al estar el filtro de estas gafas por debajo del mínimo de transmitancia", es decir, al ser "excesivamente oscuro", es muy posible que los usuarios que empleen estos productos solo consigan ver oscuridad total y no el disco solar. Los expertos creen que, "como reacción previsible", es muy posible que los usuarios "deslicen las gafas hacia la frente, las ladeen o las retiren un instante para encuadrar la posición del sol con la intención de volvérselas a colocar inmediatamente" y es justamente ahí donde, "durante ese intervalo sin protección", existe el riesgo de que "los ojos quedan expuestos directamente a la radiación solar directa" y debido a eso se produzca "una lesión química o térmica en las células foveales de la retina".

Modelos retirados

La Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid ha notificado la existencia de este defecto en las gafas de la marca Lionstar, modelo LSP1, y ha incluído este producto en la red de alerta de productos no alimentarios peligrosos que coordina el Ministerio de Consumo "con la prohibición de comercialización y la inmovilización de las unidades localizadas". La Dirección General de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León, por su parte, ha emitido un aviso relativo a las gafas de la marca ECP Eye Care Proffesional "con orden de retirada del mercado y prohibición de la comercialización". El Instituto Galego de Consumo de la Xunta también ha pedido la "retirada del mercado" de las gafas de la marca Pelispan y de la marca Homanaje modelo QW-50Z1 debido a irregularidades en los filtros.

La Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados del Gobierno de La Rioja ha emitido un aviso sobre las gafas de la marca Orro del modelo O37-R, lote 2603-01 (fecha de fabricación 2026-03), "con orden de retirada del mercado y prohibición de comercialización" debido a irregularidades en los filtros empleados. La Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón también ha emitido una "orden de inmovilización y retirada" del mercado de las gafas de la marca Opticalia debido también al riesgo de daños oculares derivado de un posible mal uso de este producto por la oscuridad del filtro empleado. Según constata Facua, todos los avisos emitidos se notificaron entre el 29 de julio y el 5 de agosto.

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Las autoridades afirman que, salvo contadas excepciones, la mayoría de las gafas vendidas en España "cumplen con la legislación aplicable en materia de seguridad e información"

Según afirmó el Ministerio de Consumo en un comunicado remitido la semana pasada tras concluir la campaña de inspección de mercado de gafas del eclipse y el análisis de más de 75 modelos de gafas, los trabajos confirman que la gran mayoría de productos comercializados en el país son seguros y no presentan grandes irregularidades. Las autoridades afirman que, salvo contadas excepciones, gran parte de las gafas vendidas "cumplen con la legislación aplicable en materia de seguridad e información" y, por lo tanto, son seguras y efectivas para la observación de este fenómeno astronómico que tendrá lugar el próximo 12 de agosto.