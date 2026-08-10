Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Fuego técnico y maquinaria pesada, armas para combatir el fuego de Niebla durante la noche

Consolidar una línea de defensa en la zona norte para frenar el avance del incendio forestal de Niebla (Huelva), activo después de tres días, y asegurar el perímetro de las poblaciones desalojadas es el objetivo del dispositivo de extinción para lo que se usará fuego técnico y maquinaria pesada y se contará con más de 600 efectivos.

Así lo ha indicado el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en declaraciones a los medios en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) tras la última reunión del comité de operaciones.

Sanz ha señalado que las complejas condiciones meteorológicas y la reactivación de focos secundarios mediante fenómenos convectivos, que "convierten a cualquier escenario en imprevisible", han dificultado los trabajos de extinción -con un perímetro recorrido de 8.000 hectáreas-, en una jornada que ha calificado de "difícil y compleja".