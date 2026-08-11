Rotura de stock
Las gafas para el eclipse se agotan en ópticas y farmacias de casi toda España: "Si tienes 200 te las compro"
En Madrid y Barcelona hay rotura de stock desde hace días y en otros puntos del país están desabastecidos desde hace semanas
"¿Gafas para el eclispe? No, qué va, la semana pasada el producto entró en rotura de stock y ya es imposible conseguir". Javi, farmaceútico de un establecimiento del barrio de Puerta del Ángel de Madrid sonríe cuando se le pregunta por los protectores de ojos de cara al fenómeno histórico que se vivirá este día 12 de agosto, cuando la luna tape completamente el sol durante apenas un minuto. "Si consgiues 200 dímelo que yo las vendo. Vamos a mitades", dice socarrón.
La respuesta es la misma en numerosas ópticas y farmacias consultadas por este periódico. "Nada, a nosotros no nos queda nada desde el viernes pasado. Un cliente me dijo que en El Corte Inglés seguían quedando, pero eso fue el viernes, ahora es muy difícil conseguir", señala Rosa, trabajadora de Óptica Universitaria de la Avenida diagonal de Barcelona.
Cuando los establecimientos van a encargar nuevos pedidos de gafas solares, que se venden a 2,90 euros, a Cofares, principal suministradora de productos farmacéuticos, se encuentran con la misma respuesta: "Rotura de stock". En Opticalia, que tiene más de 760 centros ópticos repartidos por toda España, también aseguran que no tienen stock: "Están agotadas".
"A mí me llegaton 50 el viernes y las 50 las vendí, ojalá me vinieran más", señalaba Eduardo, de la Óptica madrileña New Lens. "A nosotros se nos acabaron ayer y esperamos recibir unas 600 hoy", señala por su oparte en Soloptical Espacio León, una de las provincias donde mejor se va a ver el eclipse. En ópticas de Oviedo y Zaragoza, sin embargo, era imposible hoy conseguir las gafas para el eclipse. "Desde hace dos semanas no tenemos, el proveedor nos dijo que no nos iba a enviar más. Y eso que nos vienen por día a preguntar entre 25 y 30 personas", señalan en un establecimiento de General Óptica en Zaragoza.
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Fuente: El Periódico
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