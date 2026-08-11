Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio forestal La PeñaNuevo centro comercialReal ZaragozaBanda aragonesa Vive LatinoEclipseCrimen Tauste
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Las llamas en Niebla han recorrido un perímetro de 44 kilómetros con unas 8.000 hectáreas, presentan dos frentes activos y mantienen desalojadas a un total de 467 personas

El incendio de Niebla en Huelva supera ya las 20.000 hectáreas de perímetro y es imposible de extinguir

El incendio de Niebla en Huelva supera ya las 20.000 hectáreas de perímetro y es imposible de extinguir

Atlas News

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

El incendio declarado el pasado jueves en Niebla (Huelva) continúa fuera de control y de capacidad de extinción tras cuatro días en activo, mientras se ha estabilizado el de Tírig (Castellón) y se mantienen los desalojos por los fuegos en Peñas de Riglos (Huesca) y Navas de San Antonio (Segovia).

La dificultad para luchar contra el incendio de Niebla, que ya afecta a más de 20.000 hectáreas, radica en la complejidad de la situación meteorológica, marcada por el viento. El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha advertido de que el dispositivo se enfrenta a una "carrera de fondo con obstáculos cada vez más difíciles" y sin "ventanas de oportunidad" meteorológicas.

Noticias relacionadas y más

Mapa de incendios en España.

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juan Leo, jubilado con 1.600 euros de pensión: 'He cotizado durante 45 años y hay jóvenes que cobran más que yo
  2. España se prepara para el eclipse solar: así será el dispositivo en cuatro puntos de la franja de totalidad
  3. El calor, las tormentas o las lluvias ponen en aviso a zonas de 16 comunidades autónomas
  4. El riesgo que Laura veía y que los tribunales no supieron detectar: todo lo que falló en el asesinato machista de Asturias
  5. España controla a 199 viajeros de terceros países llegados de Italia en doce vuelos
  6. La quinta patera del día llega a Baleares rescatando a 29 migrantes y eleva a 84 los llegados este sábado
  7. La Guardia Civil desplegará 24.000 agentes para garantizar la seguridad durante el eclipse
  8. Sorteo Bonoloto del sábado 8 de agosto de 2026

Regresan a sus casas los vecinos de los municipios de Segovia que habían sido desalojados por el incendio

Regresan a sus casas los vecinos de los municipios de Segovia que habían sido desalojados por el incendio

Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Michael Douglas se mudó a Mallorca por los eclipses de sol

Michael Douglas se mudó a Mallorca por los eclipses de sol

Javier Meana, copiloto del avión que perseguirá al eclipse a más de 10.000 metros de altura: "Tendremos que estar en el lugar y momento adecuados"

Javier Meana, copiloto del avión que perseguirá al eclipse a más de 10.000 metros de altura: "Tendremos que estar en el lugar y momento adecuados"

Estabilizado el incendio forestal de Tírig (Castellón) tras calcinar 754 hectáreas y alcanzar un perímetro de 22,8 kilómetros

Estabilizado el incendio forestal de Tírig (Castellón) tras calcinar 754 hectáreas y alcanzar un perímetro de 22,8 kilómetros

El incendio de Niebla está "fuera de la capacidad de control": abarca ya 20.000 hectáreas y se estudian más desalojos

El incendio de Niebla está "fuera de la capacidad de control": abarca ya 20.000 hectáreas y se estudian más desalojos

El incendio de Niebla, en Huelva, vuelve a dejar vacío y con "mucha incertidumbre" a El Madroño: "Estamos con las carnes abiertas"

Los perros pueden distinguir entre el miedo, la ira y la tristeza en los rostros humanos

Tracking Pixel Contents