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Crisis migratoria

A prisión en Ceuta nueve migrantes y expulsados otros dos por diversos delitos

Las plazas judiciales de han tramitado hasta el momento tres casos de agresiones sexuales cometidas presuntamente por inmigrantes marroquíes

Decenas de inmigrantes en las calles en Ceuta.

Decenas de inmigrantes en las calles en Ceuta. / EFE

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EFE

Ceuta

Los juzgados de Ceuta han decretado en los últimos días el ingreso en prisión de nueve migrantes llegados a la ciudad durante la entrada masiva desde Marruecos del 30 de julio y la expulsión de otros dos por delitos de agresión sexual, allanamiento, atentado contra la autoridad, lesiones y venta de drogas.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, las plazas judiciales de Ceuta han tramitado hasta el momento tres casos de agresiones sexuales cometidas presuntamente por inmigrantes marroquíes que llegaron a la ciudad durante la entrada masiva, en todos los casos contra mujeres inmigrantes que también accedieron a Ceuta en esas circunstancias. En dos casos los jueces decretaron el ingreso en prisión de los inculpados, mientras que en un tercero se acordó la expulsión del detenido a su país.

El primero de los procedimientos fue resuelto el pasado lunes por el Juzgado de Instrucción número 4 y se refiere a unos tocamientos a una mujer mayor de edad. El detenido, un inmigrante en situación irregular, quedó sujeto a una resolución de expulsión del territorio nacional.

El mismo juzgado acordó este martes la prisión provisional, comunicada y sin fianza para otro detenido, al que se atribuye la comisión de una agresión sexual con penetración sobre una menor. Además, se le investiga como supuesto autor de un delito contra la salud pública, ya que al parecer obligaba a la chica a vender sustancias estupefacientes.

El tercer caso se ha producido sobre otra menor y se refiere también a supuestos tocamientos. Este detenido ha comparecido este miércoles ante el Juzgado de Instrucción número 5, en funciones de guardia, que ha decretado su ingreso en prisión provisional como supuesto autor de un delito contra la libertad sexual.

Los juzgados han practicado en los tres procedimientos declaraciones preconstituidas de las supuestas víctimas y de los testigos, una diligencia destinada a preservar sus testimonios durante la instrucción judicial.

Por otro lado, el Juzgado de Instrucción número 4 acordó también la expulsión de un detenido tras la denuncia presentada por una vecina de Ceuta que aseguró haberlo encontrado en su cama mientras dormía. En este caso, la investigación se centra en la presunta comisión de un delito de allanamiento de morada.

Otros procedimientos

La actividad judicial derivada de los acontecimientos del 30 de julio ha incluido además otros procedimientos. Este miércoles, el Juzgado de Instrucción número 5 ha decretado prisión provisional para cinco detenidos por la presunta comisión de delitos de atentado contra agentes de la autoridad. Otro detenido ha ingresado en prisión por la presunta comisión de un delito de lesiones agravadas y otro por tráfico de drogas.

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Todos los procedimientos se encuentran en fase de instrucción, por lo que las personas investigadas mantienen su derecho a la presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial firme, recuerda el TSJA.

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