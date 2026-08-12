Lucía González Cuesta, astrofísica: "Cualquier momento es bueno para disfrutar del cielo, pero el eclipse total solar de hoy es una oportunidad única"

Lucía González Cuesta es doctora en astrofísica (su tesis la realizó en el Instituto de Astrofísica de Canarias), divulgadora científica y pionera del astroturismo. Tras vivir y trabajar durante años lejos de su concejo natal, el municipio asturiano de Allande, en 2020 decidió volver a casa y emprender. Allande Stars nació como un proyecto nacional de divulgación científica itinerante en el medio rural, y ha conseguido con creces sus objetivos iniciales: no solo ha logrado innumerables reconocimientos por su labor de acercar la ciencia al territorio rural, sino que ha puesto su concejo en el mapa del astroturismo nacional.

¿Cómo ha vivido una astrofísica los días previos al gran evento?

Con muchos nervios y pendiente de la meteorología. Solo en seis meses hemos realizado 150 actividades relacionadas con el eclipse, trabajando duro para acercar a la gente una información completa y multidisciplinar. Hemos querido llegar a la mayor cantidad de gente posible, ayudando a resolver dudas como la del uso de gafas homologadas. Es una de nuestras mayores preocupaciones. Nunca se debe mirar al sol directamente sin protección porque podríamos sufrir lesiones permanentes en nuestra vista.

¿Qué le diría a los más rezagados, que aún no se han enterado del eclipse de hoy?

Los eclipses solares totales se dan, de media, cada 300 años en un mismo punto del planeta. Sin embargo, esto va cambiando según la ubicación. Hay lugares en los que tienen que pasar 500 o incluso 1.000 años para poder observar uno de estos fenómenos. Es una oportunidad única, que se da una vez en la vida y es un evento natural y gratuito, de lo más impresionante que puede observar en la naturaleza el ser humano. O estás preparado o te lo pierdes.

¿Es bueno para despertar el interés por la ciencia?

Creo que es uno de los eventos que se dan en la naturaleza que más pueden suscitar el interés por la astronomía, por la ciencia y por mirar más al cielo. Mirar al cielo ayuda a ser conscientes de lo pequeños que somos frente al mundo y nos ayuda a parar y observar, algo que practicamos poco. Esa curiosidad humana por el espacio y el universo nos conecta con el principio de la humanidad y ahora, lamentablemente, estamos más desconectados que nunca. El eclipse de este año, los dos que vienen en los próximos años y las misiones Artemis, que nos acercan a la Luna, están logrando que sea un buen momento para hablar de divulgación científica en astronomía.

Pasado el eclipse no se acaban las oportunidades de disfrutar del cielo…

Claro que no, el cielo se puede observar durante todo el año. En invierno, las constelaciones que tenemos en la bóveda celeste son preciosas. En verano tenemos otro fenómeno que son las Perseidas, que se pueden ver desde el 17 de julio hasta el 24 de agosto, aunque el máximo será entre hoy y mañana (del 12 al 13 de agosto), justo coincidiendo con el eclipse. Después, el 28 de agosto, tenemos un eclipse de luna parcial. En definitiva, hay un montón de eventos para disfrutar del cielo durante todo el año. Cualquier día despejado se puede salir y mirar al cielo.

Hablemos de la brecha de género en la ciencia ¿hay avances?

Sigue habiendo menos mujeres, por eso hay que seguir trabajando. Tenemos más presencia de mujeres y hay muchas mujeres liderando equipos de investigación. Lo estamos haciendo bien, pero hay que seguir. Los niños y niñas necesitan ver mujeres astrofísicas, mujeres biólogas, mujeres matemáticas, químicas, arqueólogas… Necesitan que vayamos a contarles en qué consiste nuestro trabajo y a contagiarles ese espíritu de que es posible y que la investigación en ciencia también es nuestro lugar.

¿Es necesario descentralizar la ciencia?

Claro y en el caso de la astrofísica debería ser lo normal. Una persona de mi concejo, Allande, tiene que hacer 200 kilómetros para acceder a una actividad de divulgación científica y yo lucho contra esa brecha de acceso. Desde Allande Stars pensamos que es todo lo contrario, que es la gente de la ciudad la que debe de desplazarse a la zona rural, donde no hay contaminación lumínica y está el mejor acceso al cielo nocturno, que es parte de nuestra cultura, de nuestra historia y del patrimonio del territorio. Por eso es importante que se hagan actividades de divulgación y en eso estamos.

Por último, ¿desde dónde verá el eclipse?

Desde Allande, claro. Mi apuesta es siempre por Allande.

Fuente: La Nueva España