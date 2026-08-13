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Bélgica

Encuentran un tesoro oculto de monedas y lingotes de oro valorado en 9 millones de euros durante las obras de un edificio en Flandes

Las monedas y lingotes de oro se encontraban dentro de un cofre oculto tras las paredes del sótano del edificio

Las piezas de oro se encuentran bajo custodia policial.

Las piezas de oro se encuentran bajo custodia policial. / EFE

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EFE

Bruselas

Trabajadores de una empresa de construcción hallaron monedas y lingotes de oro valorados en 9 millones de euros ocultos en un edificio antiguo durante las obras para la reforma del inmueble en Flandes (norte de Bélgica), según informaron este jueves los medios locales.

El descubrimiento tuvo lugar en la localidad de Dendermonde, en la provincia de Flandes Oriental, durante las obras que una empresa local de construcción realizaba en un inmueble propiedad de la plataforma CAW, que ofrece servicios sociales en esa región.

Las monedas y lingotes de oro se encontraban dentro de un cofre oculto tras las paredes del sótano del edificio, según dijo a la cadena belga VRT un responsable de la citada organización sin ánimo de lucro, quien detalló que el hallazgo fue notificado a la policía en cuanto se produjo.

Las piezas de oro se encuentran bajo custodia policial, y la Fiscalía de Flandes Oriental ha iniciado una investigación para tratar de determinar su procedencia y a qué época se remontan.

"Por el momento se desconoce a quién pertenece el oro y si su origen es legal", dijo una portavoz de la fiscalía al citado medio flamenco.

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En caso de que la propiedad del tesoro terminara en manos de CAW, será destinado a financiar centros de acogida y servicios sociales para personas sin hogar, afirmó Geert Hillaert, de la citada organización sin ánimo de lucro.

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