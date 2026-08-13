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Un incendio en un parking próximo a una zona de observación del eclipse en Castellón provoca heridos y quema 34 coches

Los bomberos del consorcio provincial del Baix Maestrat trabajan para sofocar las llamas que se propagaron rápidamente a otros vehículos

Alerta por una gran columna de humo en un parking de Peñíscola.

Alerta por una gran columna de humo en un parking de Peñíscola. / Alba Boix

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Alba Boix

Peñíscola

Alrededor de las 14.30 horas de este miércoles ha comenzado el fuego en un terreno colindante a la zona de Peñismar, en Peñíscola. El incidente ha dejado varias personas heridas, según el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón. Medios sanitarios se han desplazado a la zona para atenderles. En el apartado material, el incidente ha sido grave, pues los bomberos han confirmado que hay 34 vehículos calcinados.

Los bomberos apagan las llamas del incendio este miércoles en Peñíscola.

Los bomberos apagan las llamas del incendio este miércoles en Peñíscola. / Alba Boix

El solar se encuentra a escasos metros del nuevo parking disuasorio, entre la carretera Peñíscola-Benicarló y la zona residencial de Peñismar. La zona de vegetación colindante ha quedado también afectada. El descampado no está señalizado ni habilitado como parking, ni está alquilado por el Ayuntamiento de la localidad ni anunciado como estacionamiento, según fuentes municipales.

Cientos de personas han acudido al ver la gran columna de humo negro que se ha producido en cuestión de minutos.

En total, hay seis dotaciones de los Bomberos de la Diputación movilizadas y una unidad de mando. Además, realizan descargas de agua tres medios aéreos de la Generalitat, en concreto un helicóptero y dos avionetas.

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Decenas de coches junto al fuego, este miércoles.

Decenas de coches junto al fuego, este miércoles. / Alba Boix

Testigos oculares afirman que el fuego ha comenzado presuntamente en un coche eléctrico que estaba allí estacionado y, rápidamente, se ha propagado a los demás. Los bomberos del consorcio provincial del Baix Maestrat están actuando por sofocar las llamas lo antes posible.

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Fuente: El Periódico de Mediterráneo

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