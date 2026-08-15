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Las tormentas se ceban con el interior de la Comunidad Valenciana: ramblas crecidas tras 186,2 l/m² en Bejís y rachas de 100 km/h en Torás

Las lluvias torrenciales dejan más de 140 litros por metro cuadrado en Torás y fuertes crecidas en ramblas y barrancos, mientras el calor dispara la sensación térmica hasta los 45 grados

Imagen de destrozos en la Fira de Xàtiva durante este sábado 15 de agosto.

Imagen de destrozos en la Fira de Xàtiva durante este sábado 15 de agosto. / Agustí Perales Iborra

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Jaime Roch

Valencia

El temporal ya ha dejado registros extraordinarios en el interior de Castellón tras el aviso naranja, con una tormenta de intensidad torrencial y muy focalizada entre Bejís, Torás y Teresa.

Uno de los puntos más castigados ha sido Bejís, donde se han acumulado 186,2 litros por metro cuadrado entre las 15.00 y las 17.30 horas. De esa cantidad, 122,8 l/m² cayeron en apenas una hora, entre las 16.00 y las 17.00, coincidiendo con la intensidad extraordinaria en algunos puntos. El episodio ha estado acompañado además de violentas rachas de viento, con un máximo de 101 km/h registrado a las 16.20 horas.

También ha sido especialmente intenso el temporal en Torás, donde se han recogido 141,6 litros por metro cuadrado y el viento ha alcanzado rachas de 100 kilómetros por hora.

Los datos

Los registros muestran la enorme intensidad y el carácter localizado de las tormentas. Según los datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), durante la tarde también se habían contabilizado acumulados de 70,1 l/m² en Calles, 46 l/m² en El Toro y 37,8 l/m² en Higueruelas.

En el caso de Bejís, los primeros registros situaban el acumulado en 60,6 l/m², pero la persistencia de la tormenta disparó posteriormente la cifra hasta los 186,2 l/m², con más de 120 litros descargados en solo una hora.

Las cifras reflejan la violencia de un episodio en el que la precipitación se ha concentrado en muy poco tiempo y en áreas muy reducidas, circunstancia que aumenta considerablemente el riesgo de crecidas súbitas en ramblas y barrancos.

La lluvia ha hecho acto de presencia en el &quot;Supersábado&quot; de la Fira de Xàtiva.

La lluvia ha hecho acto de presencia en el "Supersábado" de la Fira de Xàtiva. / PERALES IBORRA

Máximas de casi 40 grados

El fuerte episodio tormentoso contrasta con el calor extremo que continúa afectando a buena parte de la Comunidad Valenciana. Las temperaturas máximas registradas hasta primera hora de la tarde han rozado este sábado los 40 grados, mientras que la elevada humedad ha disparado la sensación térmica hasta los 45 grados en algunos municipios.

La máxima hasta ese momento se ha registrado en Orihuela (Alicante), con 39,7 ºC. También se han alcanzado 38,9 ºC en Albatera, 38,7 ºC en Cox y Redován, 38,3 ºC en Crevillent, 38 ºC en Almoradí y 37,7 ºC en Ontinyent, según Avamet.

Más llamativa todavía ha sido la sensación térmica. En Alzira y Sumacàrcer, ambos municipios de la provincia de Valencia, ha llegado a alcanzar los 45 grados, pese a que las temperaturas máximas han sido de 34,2 y 34,5 ºC, respectivamente.

En Anna, con una máxima de 35,8 ºC, la sensación térmica ha alcanzado los 44 grados. También se han registrado valores equivalentes a 43 grados en El Verger, donde el termómetro ha marcado 34,3 ºC, y en Xàbia, con una máxima de 34,2 ºC.

Noticias relacionadas

La Comunidad Valenciana vive así una tarde meteorológicamente muy adversa, con calor sofocante en numerosas localidades y tormentas de gran intensidad en las comarcas del interior, donde la acumulación de grandes cantidades de agua en poco tiempo eleva especialmente el riesgo de crecidas repentinas.

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Fuente: Levante - EMV

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