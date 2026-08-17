El riesgo de incendios lleva a la cancelación de cientos de fuegos artificiales en localidades de toda España

Chinchón, Bargas, El Campello, Pamplona, Vic, Castelldefels, Huesca, Villanueva de la Cañada, Ciudad Rodrigo, Tolox, Badajoz, San Roque, Ronda... cientos de ayuntamientos de toda España han suspendido los fuegos artificiales de sus fiestas tradicionales las últimas semanas debido a la situación de alerta ante posibles incendios por las altas temperaturas que se están registrando este verano.

Los incendios han asolado diferentes puntos de la geografía española, con particular virulencia en Niebla (Huelva), donde el fuego ha arrasado 31.000 hectáreas; la Sierra oeste de Madrid, donde ardieron 27.000 hectáreas; o Las Peñas de Riglos en Huesca, un fuego que está ya controlado, pero que todavía mantiene algunos focos activos tras devastar 17.500 hectáreas.

Los incendios forestales originados por la pirotecnia representan el 0,049% de las hectáreas quemadas en España en incendios en los últimos años

La especial virulencia del fuego y el alto riesgo por las condiciones climatológicas ha llevado a que muchísimos consistorios quieran evitar estas catástrofes en sus municipios y por ello tomen medidas excepcionales a modo de prevención pese a tratarse de tradiciones arraigadas desde hace décadas. En muchos casos, los ayuntamientos se limitan a aplicar las restricciones de uso de pirotecnia reguladas por gobiernos autonómicos, en este caso por los de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura.

Fuegos artificiales en la fiesta mayor de Sitges de 2025. / Ajuntament de Sitges / Visit Sitges

“Entendemos que no debemos dedicar recursos que son útiles ahora mismo en la extinción para prevenir posibles incidentes en un acto festejo", decía a finales de julio la alcaldesa de Soto del Real (Madrid), Noelia Barrado, en la cuenta de X del Ayuntamiento para razonar la suspensión del espectáculo pirotécnico en un pueblo rodeado de masas forestales y en plena devastación de la sierra oeste de la comunidad.

"La prevención y la protección de las personas y del entorno natural deben situarse por encima de cualquier otro interés" Marisa Navarro — Concejala de fiestas de El Campello (Alicante)

"La prevención y la protección de las personas y del entorno natural deben situarse por encima de cualquier otro interés", señaló por su parte la concejala de fiestas de El Campello (Alicante), Marisa Navarro, cuando tomó la misma decisión para el día de festividad de la patrona local, la Virgen del Carmen, a medidos de julio. La cancelación se produjo después de que el 112 de la Comunidad Valenciana mantuviera esos días el “Nivel 3” de Emergencia por “riesgo extremo” por incendio forestal.

En Antequera (Málaga), donde se acaba de anunciar que se suspenden los fuegos artificiales para su próxima festividad patronal, han tomado una curiosa medida: lo van a sustituir por un espectáculo con drones.

"Somos la cabeza de turco"

La decisión de suspender o aplazar los espectáculos ha sentado como un jarro de agua fría al sector pirotécnico español, que tilda el año de "catastrófico". "Tenemos una cascada de cancelaciones brutal. Creemos que se está echando la culpa a la pirotecnia de algo que no tiene culpa. Somos la cabeza de turco. No entendemos por qué pero nos están creando una imagen negativa bestial. Los incendios forestales originados por la pirotecnia representan el 0,049% de las hectáreas quemadas en España en incendios en los últimos años [según la Estadística General de Incendios Forestales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico]", razona Nicolás Magán, director y gerente de la Asociación Española de la Pirotecnia (Aepiro), la mayoritaria de un sector que llega a dar empleo a 5.000 personas y que está viviendo una situación de "asfixia".

"Creemos que se está echando la culpa a la pirotecnia de algo que no tiene culpa. Somos la cabeza de turco. No entendemos por qué pero nos están creando una imagen negativa bestial" Nicolás Magán — Director y gerente de la Asociación Española de la Pirotecnia (Aepiro)

Según asegura Magán, se trata de una práctica "segura y muy regulada". "¿La pirotecnia es inocua? No, pero está totalmente regulada. Tenemos los permisos de la delegación de Gobierno, controles de la Guardia Civil, de bomberos... Es un sector totalmente regulado. Se está tratando a la pirotecnia como si no tuviéramos ley y orden y es todo lo contrario. En todos los espectáculos tenemos extintores y en algunos casos hay una dotación de bomberos", asegura el representante del sector, que cree que en muchos casos son medidas "populistas porque enseguida obtienen el aplauso". "Pero, si no somos la causa de los incendios, ¿contra quién actúa usted?", se pregunta.

"Entendemos que en una zona de riesgo, con Aemet alertando de situaciones extremas, se cancelen o pospongan los incendios, pero no lo que está haciendo en Andalucía que, por sistema, suspende la pirotecnia en cualquier área", aprecia Magán, que también pone en cuestión la reciente cancelación de los disparos de las fiestas de Huesca por "solidaridad" con las 800 personas que tuvieron que ser desalojada por el incendio de Las Peñas de Riglos.

El presidente de la asociación, que cifra en 20.000 los espectáculos de pirotecnia que se celebran al año en España, recuerda el impacto económico que tiene el sector, por lo que el perjuicio es aún mayor. "Hay certámenes de pirotecnia que mueven cientos de miles de personas. Blanes, Tarragona, Bilbao... Hay estudios que dicen que por cada euro invertido en pirotecnia se retornan 20 euros. La gente se desplaza, consume...". Detrás de lo que está ocurriendo, denuncia, también hay un menoscabo al patrimonio cultural. "No es algo que se dispare todos los días, es algo festivo. Para nosotros es un arte, es cultura, es patrimonio. Un espectáculo de pirotecnia durante entre 15 y 20 minutos es media hora durante todo el año", razona.

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Pese a la oleada de suspensiones y cancelaciones, algunos ayuntamientos sí que han decidido seguir adelante con sus castillos de fuegos artificiales reforzando los despliegues de seguridad, como en San Sebastián de los Reyes (Madrid), que celebra sus fiestas a finales de este mes o L'Ametlla de Mar, un espectáculo pirotécnico celebrado este domingo y donde los bomberos de Catalunya desplegaron un dispositivo preventivo en la playa de Santa Llúcia con motivo de las fiestas del Perelló.