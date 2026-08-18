Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Las Peñas de Riglos (Huesca)Real ZaragozaTerremotoTiempo ZaragozaTragedia en las carreterasSan Juan de la Peña
instagramlinkedin

Enfermedad

Detectados una decena de casos de sarna entre los militares desplazados a Ceuta

El brote afecta al menos a 14 militares de una misma compañía del Grupo de Regulares de Ceuta nº 54

Militares en Ceuta.

Militares en Ceuta. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

Alrededor de una decena de militares del contingente desplazado a Ceuta para apoyar a las fuerzas de seguridad han resultado contagiados de sarna, según han confirmado a EFE fuentes de Defensa, que han señalado que los casos no tienen por qué estar relacionados con la crisis migratoria.

Por su parte, la Unión de Militares de Tropa (UMT) ha informado en un comunicado de que el brote afecta al menos a 14 militares de una misma compañía del Grupo de Regulares de Ceuta nº 54.

Según esta asociación, el origen del contagio apunta directamente a las condiciones en las que fue alojado el personal el pasado sábado 15 de agosto en la antigua Batería de Costa K-8 (García Aldave), "unas dependencias habitualmente en desuso, sin el mantenimiento higiénico preceptivo, con antecedentes conocidos de plagas similares y en situación de hacinamiento".

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ya había alertado anteriormente de la posible aparición de casos de enfermedades contagiosas, "probablemente sarna", entre militares desplegados en la ciudad autónoma, por lo que había solicitado al Ministerio de Defensa información "precisa" al respecto.

Según ha informado en un comunicado, "algunos militares habrían manifestado preocupación ante la eventual presencia de esta enfermedad infecciosa, lo que ha generado dudas sobre la existencia de casos aislados o vinculados entre sí y sobre la activación de protocolos de vigilancia epidemiológica".

ATME considera "imprescindible" aclarar la situación y ha solicitado al Ministerio de Defensa que confirme si se han producido casos de sarna u otras enfermedades infecciosas entre el personal desplegado, así como el número de casos y si presentan relación epidemiológica.

Además, ha pedido al Departamento que dirige Margarita Robles datos sobre las unidades en las que se habrían detectado y si se ha activado algún protocolo de control de contactos o vigilancia sanitaria.

También UMT ha presentado formalmente una batería de preguntas dirigidas al Ministerio de Defensa, a la Subsecretaría de Defensa y a la Secretaría Permanente del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS) en la que exige saber si el brote se ha extendido a otras unidades de la Comandancia General de Ceuta (Legión, Montesa, RAMIX, RING, ULOG).

Noticias relacionadas

Además, pide información sobre qué plan de contingencia médica se está aplicando para frenar la propagación hacia las familias y la población civil, y detalles sobre las labores de desinfección urgentes programadas para dependencias, gimnasios y vehículos de la unidad.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. España sitúa 30 universidades en la lista de Shanghái 2026, seis menos que el año pasado
  2. Retenciones en los peajes hacia Francia y varios accidentes en el inicio del fin de semana con mayor viajes del verano
  3. Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 16 de agosto de 2026
  4. Sorteo Bonoloto del lunes 17 de agosto de 2026
  5. El incendio de Niebla (Huelva) arrasó 33.000 hectáreas: el segundo más grave en extensión y el 'más difícil' de la historia en Andalucía
  6. ¿'Muy muy' o 'muy, muy'? La RAE resuelve una duda muy habitual
  7. Resultados de la Primitiva del lunes 17 de agosto de 2026
  8. Sorteo Bonoloto del viernes 14 de agosto de 2026

Detectados una decena de casos de sarna entre los militares desplazados a Ceuta

Detectados una decena de casos de sarna entre los militares desplazados a Ceuta

Más ansiedad y menos bienestar: el impacto de las redes sociales en los adolescentes

Más ansiedad y menos bienestar: el impacto de las redes sociales en los adolescentes

El Tribunal Supremo señala por un caso en Castellón que el cambio de sexo no es retroactivo para anular una condena previa de violencia sobre la mujer

El Tribunal Supremo señala por un caso en Castellón que el cambio de sexo no es retroactivo para anular una condena previa de violencia sobre la mujer

Puente confirma que Renfe se prepara para operar la alta velocidad que unirá Vigo y Portugal

Puente confirma que Renfe se prepara para operar la alta velocidad que unirá Vigo y Portugal

Siete terremotos en 90 minutos sacuden Granada y disparan el miedo: "Ha sido muy bestia, se ha oído la tierra al moverse"

Siete terremotos en 90 minutos sacuden Granada y disparan el miedo: "Ha sido muy bestia, se ha oído la tierra al moverse"

Un terremoto de magnitud 4,7 vuelve a sacudir Granada

Un terremoto de magnitud 4,7 vuelve a sacudir Granada

La Asociación Española de la Pirotecnia (AEPIRO) alerta: el miedo a los incendios asfixia al sector

La Asociación Española de la Pirotecnia (AEPIRO) alerta: el miedo a los incendios asfixia al sector

Juanma Moreno advierte a Granada que puede haber más "movimientos sísmicos y réplicas" tras el nuevo terremoto de este martes

Juanma Moreno advierte a Granada que puede haber más "movimientos sísmicos y réplicas" tras el nuevo terremoto de este martes
Tracking Pixel Contents