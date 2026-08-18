Seísmos
Sentido un nuevo terremoto de magnitud 3,4 y epicentro en Ogíjares (Granada)
Se trata de un temblor de menor duración que el resto de alta intensidad de la jornada pero que ha sido sentido por la población en una veintena de municipios de la provincia
EFE
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de 3,4 grados de intensidad y con epicentro en Ogíjares (Granada), un temblor sentido por la población que se suma a otro medio centenar de seísmos registrado este martes en el área metropolitana granadina.
Este organismo, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha recalculado los datos y, aunque inicialmente fijó su intensidad en 3,3 y el epicentro en Alendín, lo ha modificado a 3,4 y con epicentro a 0 kilómetros de profundidad y en Ogíjares.
Se trata de un temblor de menor duración que el resto de alta intensidad de la jornada pero que ha sido sentido por la población en una veintena de municipios de la provincia.
Unos minutos después, a las 22:40 horas, se ha registrado otro seísmo, esta vez de 2,1 grados, también a profundidad cero, pero con epicentro en Armilla. También ha sido sentido por la población.
Estos dos temblores se suman al de intensidad 4,8 registrado a las 10:37 horas y que, tras una revisión, ha tenido su epicentro en Otura y ha sido sentido en las cuatro provincias de Andalucía oriental.
La Junta mantiene activa la fase de preemergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico en la provincia de Granada desde el terremoto de intensidad 5 registrado a la 1:04 horas de la madrugada del sábado y con epicentro también en Alhendín.
Fuente: El Periódico
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