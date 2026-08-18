Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 18 de agosto de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 18 de agosto de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 03, 09, 38, 40 y 50, y las estrellas 06 y 10.
El código del Millón ha sido el FKB59169.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- España sitúa 30 universidades en la lista de Shanghái 2026, seis menos que el año pasado
- El incendio de Niebla (Huelva) arrasó 33.000 hectáreas: el segundo más grave en extensión y el 'más difícil' de la historia en Andalucía
- Retenciones en los peajes hacia Francia y varios accidentes en el inicio del fin de semana con mayor viajes del verano
- Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 16 de agosto de 2026
- Sorteo Bonoloto del lunes 17 de agosto de 2026
- ¿'Muy muy' o 'muy, muy'? La RAE resuelve una duda muy habitual
- Resultados de la Primitiva del lunes 17 de agosto de 2026
- Sorteo Bonoloto del viernes 14 de agosto de 2026