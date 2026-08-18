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Seísmo

Un terremoto de magnitud 4,6 vuelve a sacudir Granada

El seísmo se ha registrado a las 10:37 horas de este martes y ha tenido su epicentro al noroeste del municipio granadino, a cinco kilómetros de profundidad

Imagen del IGN del terremoto de Granada.

Imagen del IGN del terremoto de Granada. / Redacción

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Claudio Guarino

Sevilla

La provincia de Granada ha registrado este martes, 18 de agosto, un nuevo terremoto de magnitud 4,6, según los datos publicados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). El movimiento sísmico se ha producido a las 10:37 horas, hora peninsular española.

El epicentro se ha localizado al noroeste de Alhendín, en el área metropolitana de Granada, concretamente en las coordenadas 37.1168 de latitud y -3.6592 de longitud.

Según la información del IGN, el terremoto se ha originado a una profundidad de cinco kilómetros, por lo que se trata de un seísmo relativamente superficial. La magnitud registrada ha sido de 4,6 mbLg.

El movimiento llega después de varios días de actividad sísmica en esta zona de la provincia granadina, especialmente en el entorno de Alhendín y los municipios próximos al área metropolitana.

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Por el momento, los datos facilitados por el IGN no incluyen información sobre la intensidad máxima alcanzada ni sobre posibles daños asociados a este nuevo terremoto.

Fuente: El Correo de Andalucía

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