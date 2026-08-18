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Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Desciende la emergencia a nivel 0 por el fuego en Huelva y se anuncia el realojo en Huesca

Un helicóptero trabaja en la extinción del incendio de las Peñas de Riglos, junto al pueblo de Santa María de la Peña.

Un helicóptero trabaja en la extinción del incendio de las Peñas de Riglos, junto al pueblo de Santa María de la Peña. / EFE

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José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

Los incendios forestales han quemado en España algo más de 254.730hectáreas en lo que va de año y se han registrado 42 grandes fuegos, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Estos datos, que incluyen el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 14 de agosto y que aún son provisionales, se han dado a conocer durante la reunión del Comité de Dirección de Medio Ambiente, que ha hecho seguimiento de la evolución de los incendios en España y ha sido presidido por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

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Mapa de incendios en España.

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

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