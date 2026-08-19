El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: irse de vacaciones estando de baja puede suponer un despido

Una de las mayores preocupaciones para los trabajadores que se encuentran en una baja laboral es qué actividades pueden realizar y, más importante, qué actividades pueden resultar en su despido. La gente suele tener muchas dudas sobre las diversas actividades que, aunque consideradas comunes, pueden acabar resultando en un despido. Algunas de las que generan más dudas son salir a caminar, irse de viaje o quedar con amigos.

El principal motivo de estas dudas y fatla de claridad surge porque no existe una lista clara que estipule qué se puede o no se puede hacer durante una baja laboral. Depende de varios factores, como el motivo de la incapacidad o si la actividad supone algún tipo de impedimento para la recuperación del trabajador. Esto causa que lo que para un trabajador puede no causar ningún problema, para otro puede ser motivo de despido o sanción. La ley laboral permite el despido si se considera que se ha atentado contra la buena fe o si ha perjudicado al proceso de recuperación.

El Estatuto de los Trabajadores estipula que, a pesar de no tener una serie de actividades prohibidas como tal, se puede aplicar un despido disciplinario cuando existe un incumplimiento grave de las obligaciones laborales o se considera que se ha vulnerado la buena fe contractual. Esto queda recogido en su artículo 54, y es lo que causa la mayor parte de los debates sobre este tema.

El tema de las posibles sanciones estando de baja causa preocupación en los trabajadores / Pexels

Cuándo es válido el despido: posibles causas

Los jueces suelen analizar las posibles consecuencias que tenga la actividad realizada. Se suelen analizar dos variantes: si puede retrasar la recuperación o si esta contradice las causas de la baja. Esto causa casos en los que dos situaciones aparentemente similares puedan tener una resolución radicalmente distinta. Este final depende de las pruebas aportadas durante el proceso, las recomendaciones médicas y el diagnóstico en si.

Los casos que terminen en despido deben tener una clara incompatibilidad entre la causa de la baja y la acción realizada. Un caso reciente sucedió en Aragón, cuando un trabajador que se estaba recuperando de una lesión de rodilla participó en un torneo de padel. Esta situación hizo que los jueces apoyaran el despido por parte de la empresa.

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La deliberación de los jueces es clave para definir la justificación de las sanciones / Pexels

La principal clave para conocer la causa tras una sentencia judicial en este ámbito suele radicar en los informes médicos: en una situación similar, una empleada de baja por dolor lumbar estaba jugando a padel, pero como el médico le recomendó ejercicio leve, se determinó que la actividad sí era compatible.