Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Los incendios forestales han quemado en España algo más de 254.730hectáreas en lo que va de año y se han registrado 42 grandes fuegos, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Estos datos, que incluyen el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 14 de agosto y que aún son provisionales, se han dado a conocer durante la reunión del Comité de Dirección de Medio Ambiente, que ha hecho seguimiento de la evolución de los incendios en España y ha sido presidido por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Mapa de incendios en España.

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Fuente: El Periódico

Madrid mantiene 17 dotaciones durante la noche en el incendio de Aldea del Fresno Un total de 17 dotaciones de bomberos trabajarán durante la madrugada de este jueves en el incendio forestal de Aldea del Fresno (Madrid) para consolidar el perímetro y refrescar los puntos calientes del interior, ha informado el 112 de esta comunidad autónoma. El Gobierno regional ha desactivado la situación operativa 2 de este incendio, estabilizado en la noche de este miércoles, y ha pasado a situación operativa 1, gracias a la mejora de las condiciones de viento y temperatura, ha detallado la fuente en un mensaje publicado en la red social X.

Cambios en las condiciones del fuego de Las Hurdes dan un respiro a los vecinos Un cambio en las condiciones del frente del incendio de Las Hurdes que amenazaba la alquería de Cerezal ha dado un respiro a sus vecinos, pues el fuego se ha quedado a mitad de la ladera más próxima a este núcleo poblacional. "La evolución del incendio se ha calmado", ha explicado esta medianoche el vicepresidente del Gobierno extremeño y consejero de Interior y Emergencias, Abel Bautista. Tras presidir la cuarta reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de Extremadura (Infocaex), Bautista ha mandando un mensaje de "tranquilidad" a los vecinos de esta alquería.

El viento norte empuja el incendio hacia zona quemada y dificulta su avance en Salamanca Previsión favorable en la evolución en Salamanca del incendio forestal de Las Hurdes, en Cáceres, que se encuentra sin llama y con viento del norte que lo empuja hacia la zona quemada, después de que esta tarde entrara en tierras salmantinas, con dos pequeños frentes que ya están controlados. El jefe de jornada del centro provincial de mando de Salamanca, José Luis Chao, ha explicado en un audio remitido a los medios de comunicación esta noche de miércoles, que el incendio ha pasado levemente por la provincia de Salamanca, y el operativo trabaja para contener la llegada al límite provincial.

La UME se despliega en Cerezal (Cáceres) para defender esta alquería de las llamas Efectivos del Batallón de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se han desplegado en el perímetro de la alquería de Cerezal para la defensa de este núcleo poblacional, cuyos vecinos ya fueron evacuados, ante el avance de las llamas del incendio de Pinofranqueado (Cáceres). Con el apoyo de camiones cisternas, los efectivos de la UME han desplegado mangueras en el entorno de Cerezal y han refrescado el perímetro de la alquería para evitar que el fuego encuentre material combustible que avive aún más las llamas. En concreto, la UME ha desplegado en esta alquería a efectivos del Batallón de Intervención de Emergencias I, procedente de su base en Torrejón de Ardoz (Madrid), han informado fuentes de la UME en su cuenta oficial de la red social X.

Ordenan evacuación de dos alquerías más en Las Hurdes, por lo que la cifra se eleva a 12 La dirección del Plan de Protección Civil ante Incendios Forestales de Extremadura ha ordenado la evacuación de las alquerías de Asegur y Aceitunilla, por lo que ya son doce los núcleos poblaciones de la comarca de Las Hurdes en esta situación. Tanto Asegur como Aceitunilla, con menos de 100 habitantes en ambas alquerías, pertenecen al término municipal de Nuñomoral, cuya población permanecen confinada desde las 20,30 horas de este miércoles. Con estas dos nuevas evacuaciones, que se suman a las de Horcajo, Avellanar, Erías, Castillo, El Gasco, Martilandrán, Aldehuela, La Fragosa, Robledo y Cerezal, el numero de personas que han tenido que abandonar sus hogares ronda las 900.

Controlado el incendio de Ponteareas (Pontevedra) tras quemar alrededor de 70 hectáreas El incendio forestal que afecta al ayuntamiento pontevedrés de Ponteareas, parroquia de Nogueira, ha quedado controlado a las 20:49 horas de este miércoles, ha informado la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia. El fuego comenzó el martes por la tarde y, según las últimas estimaciones provisionales, ha calcinado una superficie de alrededor de 70 hectáreas. Para su extinción se han movilizado 6 técnicos, 25 agentes, 37 brigadas, 29 motobombas, 3 palas, 4 unidades técnicas de apoyo, 9 helicópteros y 4 aviones.

La evolución favorable del incendio de Las Peñas de Riglos permite la vuelta a casa de 583 vecinos de 13 núcleos El incendio forestal de Las Peñas de Riglos, que afecta a una superficie provisional de 18.400 hectáreas, ha registrado este miércoles nuevamente una evolución favorable que ha permitido a lo largo de la jornada el regreso a sus domicilios de 583 vecinos de 13 núcleos de población. Así se ha puesto de manifiesto en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), en la que se ha constatado también el inicio de la desescalada del dispositivo, con la retirada progresiva de los medios desplazados desde otras comunidades autónomas y del contingente francés movilizado a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil.

Estabilizado el incendio de Aldea del Fresno (Madrid) tras quemar 330 hectáreas El incendio declarado esta tarde en Aldea del Fresno (Comunidad de Madrid), que ha obligado a desalojar varias urbanizaciones de esta localidad y a confinar parte del municipio de Villamantilla, ya se ha estabilizado después de quemar 330 hectáreas, según el servicio 112 de la Comunidad de Madrid. Ante la mejora de la situación, se levantan los confinamientos y se permite la vuelta de las personas evacuadas. También se abren al tráfico los dos tramos cortados en las carreteras M-507 y M-510.

Extinguido el incendio de El Recuenco (Guadalajara) El incendio forestal de El Recuenco (Guadalajara), declarado el 14 de agosto, ha quedado finalmente extinguido a las 19:49 horas de este miércoles. Según el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) de la Consejería de Desarrollo Sostenible, 260 efectivos y 59 medios, 12 de ellos aéreos, han trabajado en las labores de extinción desde el pasado viernes. El fuego obligó a decretar el nivel 2 en la tarde y noche del viernes y a evacuar a los vecinos de la localidad al polideportivo de Cifuentes, también en la provincia de Guadalajara.