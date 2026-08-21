Seísmos en Andalucía
Cinco nuevos terremotos marcan la madrugada en Granada
Dos de los temblores de 2,2 y 2,4 grados de magnitud y epicentro en Armilla y Ogíjares, han podido ser sentidos por la población
EFE
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado cinco terremotos durante la madrugada de este viernes en diferentes localidades de Granada, dos de ellos de 2,2 y 2,4 grados de magnitud y epicentro en Armilla y Ogíjares que han podido ser sentidos por la población.
Según este organismo, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la actividad sísmica de la madrugada de este viernes se ha concentrado en Ogíjares y Armilla, aunque también se han repetido temblores en Alhendín y La Zubia.
Armilla ha sido el epicentro de dos de los terremotos, uno registrado a las 4:05 horas, con una profundidad fijada en 0,0 kilómetros y sentido por la población, que se ha sumado a otro detectado once minutos antes, aunque a una profundidad de 4 kilómetros.
También de madrugada y sentido por la población ha sido el seísmo de las 5:44 horas, con epicentro en Ogíjares y a una profundidad de 0,0 kilómetros. Alhendín y La Zubia han localizado el epicentro de los otros dos temblores, de intensidad 1,9 y 1,7 respectivamente.
Estos nuevos terremotos se suman a la serie de seísmos registrados en la provincia de Granada desde el temblor de magnitud 5,0 que tuvo lugar a las 1:04 horas de la madrugada del pasado sábado, con epicentro en el municipio de Alhendín.
Desde entonces, la Junta mantiene activa la fase de preemergencia ante el riesgo sísmico, medida que permite aumentar y coordinar medios de emergencia.
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