El significado de encontrar un botella de agua en la rueda de tu coche: esto debes hacer

Las triquiñuelas que usan los ladrones para robar y conseguir un ansiado botín son cada vez más novedosas y originales. La población debe estar atenta a cualquier situación anómala que pueda ocurrir en su domicilio, local de trabajo, puerta de casa o vehículo personal. En los últimos tiempos, los amigos de lo ajeno están llevando a cabo una técnica novedosa y nunca antes vista.

Si un día vas a coger tu coche y te encuentras una botella de plástico en la rueda, debes tener mucho cuidado. Se trata de una táctica que utilizan los ladrones para distraer al conductor. Los cacos aprovechan el descuido del conductor para robar las pertenencias del interior del coche y, en algunas ocasiones, el vehículo completo. Estas maniobras se suelen dar en aparcamientos de centros comerciales y supermercados.

Un método simple y efectivo

La técnica es muy simple. Basta con colocar la botella de plástico entre la carrocería y el neumático, normalmente en el lado del copiloto, para que pase lo más desapercibida posible. A la hora de arrancar el vehículo, el conductor escucha un fuerte ruido y suele estacionar para comprobar de donde proviene, dejando el coche abierto y sus objetos personales a la vista de los ladrones.

Esta es la reacción que buscan los delincuentes que aprovechan el momento para robar el coche o las cosas de valor que se encuentren a la vista. Los expertos recomiendan mantener la calma, cerrar el vehículo antes de abandonarlo y, en caso de ver la botella, avisar rápidamente a la policía. También es aconsejable advertir a otras personas para que no caigan en una táctica que se ha extendido por las calles.

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Otro de los consejos es no dejar objetos a la vista dentro del coche, ya que los ladrones buscan cualquier opción para sustraer las pertenencias lo más rápido posible. Los especialistas aconsejan no bajar del coche en ningún momento en lugares pocos transitados cuando escuchemos el ruido de la botella.