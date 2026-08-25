Centenares de ceutíes marchan contra la gestión del Gobierno de la crisis migratoria.

Centenares de personas han salido este martes a la calle para protestar contra la gestión del Gobierno central ante la crisis migratoria que atraviesa Ceuta y contra la intención del Estado de utilizar distintas instalaciones de la ciudad autónoma para acoger a migrantes.

La protesta, que ha comenzado a las 16.00 horas frente al acuartelamiento Coronel Fiscer -uno de los espacios que el Ejecutivo contempla utilizar-, se ha producido después de conocerse el borrador del Real Decreto con el que el Gobierno pretende declarar la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta y habilitar una amplia red de instalaciones para atender a las personas que permanecen en la ciudad tras la entrada masiva registrada a finales de julio.

Entre los espacios contemplados en el documento figuran el propio acuartelamiento Coronel Fiscer, varios polideportivos municipales y el Hospital Militar, una previsión que ha generado un fuerte rechazo entre parte de la ciudadanía.

Vecinos de El Sardinero, Parques de Ceuta, Puertas del Campo, Colonia Weil y avenida Lisboa, entre otras zonas, han acudido a la concentración con banderas de España y de Ceuta, así como pancartas. Durante la protesta se han coreado consignas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, y se han reclamado sus dimisiones.

La concentración se ha desarrollado inicialmente de manera pacífica y con presencia de la Policía Nacional para controlar la situación, aunque la marcha ha registrado posteriormente algunos momentos de tensión.

Los manifestantes han comenzado a desplazarse de forma improvisada por la ciudad con el objetivo de concentrarse frente a la Delegación del Gobierno a partir de las 20.00 horas.

La convocatoria había sido promovida inicialmente por el diputado socialista en la Asamblea de Ceuta Melchor León, quien ha reclamado públicamente la dimisión de Pérez Triano, que también ocupa la Secretaría General del PSOE de Ceuta.

El ministro Torres no se encontraba aún en Ceuta

La movilización ha continuado posteriormente hasta las inmediaciones del Hotel Ulises, donde los organizadores aseguraban que se encontraba el ministro de Política Territorial y coordinador del 'mando único' anunciado para Ceuta, Ángel Víctor Torres.

Fuentes de la Delegación del Gobierno han negado que Torres se encontrara en el establecimiento en ese momento y han señalado que estaba previsto que el ministro llegara a Ceuta durante la noche.

En las inmediaciones del hotel, algunos manifestantes han intentado acceder al establecimiento por la fuerza, aunque la entrada ha sido impedida por agentes policiales. Posteriormente, los participantes se han dispersado en varios grupos y han continuado la protesta por distintos puntos de la ciudad.

Uno de estos grupos se ha desplazado hacia la playa de La Ribera, en pleno centro de Ceuta, donde algunos manifestantes han increpado a migrantes que se encontraban en las duchas públicas y han coreado consignas como "invasores, expulsión".

Un borrador que contempla numerosos espacios

El detonante de la movilización ha sido la difusión del borrador del Real Decreto que plantea declarar la situación de interés para la seguridad nacional y establecer un mando único para gestionar la crisis migratoria bajo la coordinación de Ángel Víctor Torres.

El documento contempla la utilización de distintos espacios dependientes del Ministerio de Defensa, entre ellos Loma Margarita, la Hípica, la antigua fábrica de harina, el antiguo campo de fútbol del cuartel de Caballería y zonas disponibles del acuartelamiento Coronel Fiscer, además de la explanada del Guano y el polideportivo cubierto del IES Puertas del Campo.

La relación de instalaciones incluye también recursos dependientes de la ciudad autónoma, como el aparcamiento de embolsamiento de Loma Colmenar y el Hospital Militar, actualmente cedido por Defensa al Gobierno local.

El borrador plantea asimismo utilizar los polideportivos cubiertos de Santa Amelia, La Libertad, Antonio Campoamor, Guillermo Molina y Díaz-Flor.

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El contenido del documento ha provocado especial rechazo entre los manifestantes porque contempla la movilización de estas infraestructuras para responder a la crisis, pero no concreta medidas relativas al retorno de los migrantes ni mecanismos específicos para agilizar su salida de Ceuta.

Fuente: El Periódico