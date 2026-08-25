José Abellán, cardiólogo, se pronuncia sobre la última bebida viral: "Me parece peligrosa y una absoluta temeridad"

Circulan por redes sociales la receta de una bebida "refrescante" para el verano que ha encontrado gran popularidad: consiste en mezclar Monster, una bebida energética, con café expreso y aderezado con un poco de zumo de limón. Sus supuestas bondades pasa por tener un sabor fresco y proporcionar "un subidón de energía extremo para aguantar largas jornadas". La comunidad médica ha alertado de los efectos nocivos para la salud de esta nueva moda viral.

El último en advertir de los peligros de consumir esta bebida veraniega ha sido el cardiólogo José Abellán. Aprovechando su tirón en redes, ha hecho un vídeo para combatir en el mismo terreno esta tendencia y su mensaje es claro: "Me parece peligroso y una absoluta temeridad".

"No hay ningún estudio que diga que estas bebidas energéticas edulcoradas sean saludables o buenas para tu salud a largo plazo", comienza relatando, "pero aquí el problema es que el Monster blanco tiene 150 mg de cafeína y el expreso unos 60 u 80 mg; en total son unos 220 mg", estima.

"No es asumible por tu cuerpo en una sola toma"

El peligro de la dosis no está en la cantidad total, según Abellán, que es perfectamente asumible en por el cuerpo, sino por el hecho de que la ingieres todo de una sola vez. "La Agencia Española de Seguridad Alimentaria establece un límite de cafeína por toma en 200 mg y aquí ya te pasas", zanja.

El cardiólogo José Abellán, en una imagen de archivo / VITAL.DOCTORABELLÁN.COM

En este sentido, incide en que el hecho de tomarlo "frío, dulce y rápido" hace que la cafeína suba "en pico", lo que produce "un aumento brusco de la presión arterial, vasoconstricción, prolongación del intervalo QT, que es un enlentecimiento en la relajación del corazón después de cada latido". Este cuadro clínico técnico tiene un desencadenante, según el cardiólogo, que pasa por que "aumenta tu riesgo de sufrir palpitaciones y arritmias potencialmente peligrosas".

"Blanquean estas bebidas ultraprocesadas"

La sentencia de Abellán es meridianamente clara: esta bebida no deberían tomarla "ni de broma" menores, embarazadas, personas sensibles a la cafeína, con hipertensión o problemas de corazón, "y nunca con alcohol".

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"Esta bebida aumenta tu riesgo de sufrir palpitaciones y arritmias potencialmente peligrosas"

"Lo que menos me gusta de este tipo de modas es que blanquean o dulcifican estas bebidas ultraprocesadas, que son del todo menos saludables, sobre todo en población vulnerable como los más jóvenes", señala el experto. Y concluye: "Esta es una dosis excesiva de cafeína que está tristemente de moda".