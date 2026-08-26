La AESAN pide a su comité científico la revisión de un informe sobre menopausia que incluye datos obtenidos de hombres

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha solicitado este miércoles a su comité científico que revise el informe sobre los riesgos nutricionales de la mujer en menopausia, publicado en marzo, después de que la Asociación Española de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) haya denunciado que las recomendaciones sobre la ingesta de hierro y vitamina C están basadas en estudios realizados exclusivamente con hombres, sin que la publicación advierta de ello.

Fuentes de la AESAN admiten que han solicitado a su comité científico la revisión del informe "tras la objeción realizada sobre el uso de datos correspondientes a estudios realizados en población exclusivamente masculina". Cabe aclarar que las recomendaciones que incluye el informe han sido extraídas de la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, pero esta institución sí que advierte explícitamente en sus estudios que, como en muchas ocasiones no existen investigaciones en mujeres, a las que históricamente se ha excluido de los estudios, extrapola los datos de los análisis realizados con hombres, a partir del peso.

Fuentes de la agencia española reconocen ahora "la omisión de una advertencia sobre los datos utilizados por la EFSA e insisten, tal como ya hacía el informe en sus recomendaciones, en la necesidad de realizar investigaciones adicionales para definir recomendaciones específicas para mujeres en la transición menopáusica y posmenopausia".

La AESAN ha reaccionado y solicitado la revisión del informe después de que 'Eldiario.es' se haya hecho eco del hallazgo de AMIT porque en un inicio Sonia de Pascual-Teresa Fernández, investigadora del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición (CSIC) y miembro de AMIT, intentó que la agencia rectificara sin denunciar el error a través de los medios de comunicación pero no tuvo éxito. "En marzo intenté que rectificaran sin necesidad de hacerlo público y hasta que no ha saltado a la prensa no ha habido respuesta. De hecho, a mí siguen sin responderme y en un inicio me respondieron que consideraban que no había ningún problema en el informe", explica la investigadora a EL PERIÓDICO.

La ausencia de datos

En cualquier caso, De Pascual se alegra de que la ASEAN "rectifique ahora y reconozca su error en interés de todos, sobre todo de la población a la que va dirigida, las mujeres perimenopáusicas y posmenopáusicas". La investigadora aclara que no es culpa de la Agencia Española que no existan suficientes estudios en mujeres, pero en su opinión "tienen que reflejar la ausencia de datos en el informe".

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De Pascual-Teresa Fernández explica que el problema de incluir "datos que no son reales" en una investigación oficial es "que pueden llevar a equivocación a la población, tanto porque crean que realmente hay que consumir esas cantidades concretas de los nutrientes, como porque no se favorezca la investigación en mujeres porque no se considere necesario y para dar apoyo a las empresas que puedan comercializar determinados suplementos en base a esas tablas".