La nueva tecnología que puede detectar si usas el móvil al volante o no llevas bien el cinturón: el radar ya ha 'cazado' a 8.500 conductores

La inteligencia artificial empieza a ganar protagonismo en la vigilancia de las carreteras. El Servei Català de Trànsit (SCT) ha probado durante los meses de junio y julio un nuevo sistema instalado en un carro-remolque móvil que utiliza cámaras de alta definición y algoritmos de IA para detectar de forma automática dos de las conductas de riesgo más habituales al volante: el uso indebido del teléfono móvil y la no utilización, o uso incorrecto, del cinturón de seguridad.

La prueba piloto se ha llevado a cabo en dos tramos con alta intensidad de tráfico en Cataluña: la A-2, en el entorno periurbano de Cornellà de Llobregat, y la AP-7. El objetivo era analizar el comportamiento de miles de conductores en condiciones reales de circulación y valorar si esta tecnología puede incorporarse en el futuro a las estrategias de control y seguridad vial.

El sistema funciona mediante varias cámaras de alta definición colocadas en un remolque móvil. Estas captan imágenes del interior de los vehículos y un algoritmo analiza automáticamente si el conductor está utilizando el móvil o si los ocupantes llevan correctamente abrochado el cinturón. Durante el periodo de análisis, las cámaras detectaron más de 8.500 casos de conductores usando el teléfono móvil mientras circulaban y más de 4.500 infracciones relacionadas con el cinturón.

El móvil, una distracción muy asentada

Los resultados muestran que las distracciones relacionadas con el teléfono siguen siendo una conducta de riesgo muy frecuente. El sistema es capaz de detectar dos situaciones: los conductores que sujetan el móvil con la mano y aquellos que lo llevan apoyado sobre las piernas, una práctica especialmente peligrosa porque obliga a apartar la vista de la carretera.

Según los datos obtenidos, entre un 3,6% y un 6,6% de los conductores observados podrían estar usando el móvil durante la conducción, dependiendo del tipo de vía y de las condiciones del tráfico. En el conjunto de la prueba, la estimación se situó en el 4,3%.

También se detectaron diferencias entre carreteras. En la A-2, en el entorno de Cornellà, la prevalencia estimada alcanzó el 5% de los conductores observados y comprobados, frente al 3,6% registrado en la AP-7. El uso del móvil fue más habitual entre semana, especialmente entre el miércoles y el viernes, y se concentró sobre todo entre las 11.30 y las 15.30 horas, seguida de las primeras horas de la tarde.

El cinturón se incumple más en la AP-7

El comportamiento cambia cuando se analiza el uso del cinturón de seguridad. La prueba permitió identificar 4.500 casos de personas que no lo llevaban o lo utilizaban de forma incorrecta. Los cálculos estiman que entre un 1,3% y un 1,8% de los ocupantes observados no usaban correctamente este sistema de seguridad.

En este caso, la AP-7 registró un mayor incumplimiento, con un 1,8%, frente al 1,2% de la A-2. Además, estas infracciones aumentaron durante el fin de semana, especialmente los sábados de madrugada, sobre todo en la AP-7.

La prueba también ha permitido medir la eficacia de la inteligencia artificial en la detección automática de posibles infracciones. Según los resultados, la precisión superó el 70% en la identificación general de conductas sancionables y alcanzó más del 80% en el caso del uso del móvil.

De momento, sin fecha para multar

Por ahora, estas cámaras se encuentran en fase de prueba y no hay una fecha fijada para que comiencen a utilizarse con fines sancionadores. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha defendido que esta tecnología permite apostar por una estrategia de vigilancia móvil en una red viaria donde la siniestralidad es muy dispersa.

El SCT prevé estudiar su incorporación al futuro Plan de Seguridad Vial 2027-2030 para reforzar la lucha contra las distracciones al volante y el incumplimiento del uso del cinturón. Además de detectar posibles infracciones, esta tecnología puede ayudar a conocer con más precisión cuándo, dónde y en qué condiciones se producen estas conductas de riesgo.

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La experiencia piloto confirma que la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta clave en la vigilancia del tráfico. De momento, el sistema ha servido para obtener una fotografía precisa de dos comportamientos especialmente peligrosos: usar el móvil mientras se conduce y no llevar correctamente abrochado el cinturón de seguridad.