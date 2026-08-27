Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Los incendios forestales han quemado en España algo más de 297.000 hectáreas en lo que va de año, el 48,1% del total en la Unión Europea, y se han registrado 43 grandes fuegos, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Estos datos, que incluyen el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 20 de agosto. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha reconocido el trabajo y dedicación de los efectivos desplegados en la lucha el fuego, según señala el citado ministerio en un comunicado.

"Quiero agradecer el trabajo y la dedicación de todos los efectivos que están interviniendo en la extinción de los incendios forestales: bomberos forestales, sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y científicos, así como la labor de coordinación de las administraciones autonómicas y locales implicadas", ha dicho Aagesen.

Mapa de incendios en España.

Además, ha hecho un llamamiento a la prudencia a pesar de la mejora prevista en el tiempo a partir de este jueves: "Pese a la mejora de las condiciones meteorológicas prevista a partir de mañana, seguimos en pleno periodo de riesgo de incendios forestales, por lo que quiero trasladar al conjunto de la sociedad la necesidad de mantener la máxima prudencia y responsabilidad".

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

La investigación del incendio de Riglos abre pieza separada y secreta a petición policial La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Jaca ha acordado abrir una pieza separada y secreta dentro de la investigación por el incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca), a petición del Grupo EMUME de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, según consta en una resolución a la que ha tenido acceso EFE. La providencia, fechada el 21 de agosto y firmada por la magistrada Silvia Martín Jiménez, acuerda la apertura de esta pieza separada con carácter secreto por disposición legal dentro de las diligencias previas que instruye el juzgado.

Extinguido el incendio declarado en Macharaviaya (Málaga) El incendio declarado este miércoles por la tarde en el paraje Monte Benaque, en el término municipal de Macharaviaya (Málaga), quedó extinguido pocas horas después, según informó el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (INFOCA). El fuego ha comenzado alrededor de las 15:30 horas, se ha dado por controlado 16:07 horas y se ha extinguido a las 19:05 horas.

Controlado el incendio declarado en Villafranca del Ebro (Zaragoza) El incendio declarado este miércoles por la mañana en la carretera AP-2, a la altura del término municipal de Villafranca de Ebro (Zaragoza), ha quedado controlado durante la tarde, ha informado el Dispositivo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Aragón (INFOAR). El incendio se ha declarado a las 11:28 horas y se ha dado por estabilizado a las 17:20 horas, después de calcinar 60 hectáreas de matorral y zonas de cultivo. Además, ha obligado a cortar las carreteras AP-2 y ARA-1, que horas más tarde se han reabierto al tráfico. El Ejecutivo aragonés ha llegado a declarar la Situación Operativa uno, nivel uno, del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (Procinfo) debido al humo que afectaba a la zona, aunque posteriormente la ha rebajado a Situación Operativa cero, nivel cero.

Siguen los trabajos en el incendio que ha quemado 40 hectáreas entre La Rioja y Soria El incendio que se ha declarado a primera hora de la tarde de este miércoles en la sierra Cebollera, en Villoslada de Cameros (La Rioja), ha calcinado ya unas 40 hectáreas, a falta de confirmación oficial, y los medios terrestres de extinción van a continuar allí esta noche. Según ha informado el Ejecutivo riojano en un comunicado se va a mantener una brigada helitransportada, cuatro unidades de bomberos forestales, cinco agentes forestales y dos autobombas aportadas por La Rioja. Además, dado que el incendio se ha declarado en el límite con la provincia de Soria en la Sierra de Cebollera también va a permanecer en el trabajo maquinaria pesada llegada de Castilla y León, comunidad que por la tarde ha aportado medios aéreos y terrestres de extinción.

Una veintena de medios lucha contra un incendio forestal en Salas de Bureba (Burgos) Una veintena de medios aéreos y terrestres lucha contra un incendio forestal originado este miércoles en Salas de Bureba (Burgos) y que se ha declarado de nivel 1 dentro del índice de gravedad potencial (IGR) por la posibilidad de que pueda afectar a masas arboladas de más de treinta hectáreas. El fuego se ha originado este miércoles poco antes de las 16.00 horas y, una hora y media después se ha elevado su nivel de riesgo, por la posibilidad de que el incendio pueda ocasionar leves restricciones para la población o leve afectación a infraestructuras, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León. A través de su perfil de X, la Consejería también ha explicado que se ha podido cortar la cabeza del fuego que afecta a pinar rodeado de campos de cultivo.

Dan por extinguido el incendio de Pinofranqueado (Cáceres), 8 días después de su inicio El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha comunicado que se da por extinguido el incendio de Pinofranqueado, en Las Hurdes cacereñas, ocho día después de su inicio y tras quemar alrededor de 3.765 hectáreas, además de obligar a la evacuación de unos 700 vecinos de una docena de alquerías. El incendio se declaró el martes 18 de agosto, se dio por controlado en la tarde-noche del domingo y se rebajó a cero el nivel de peligrosidad. Actualmente las actuaciones se centran en evitar las consecuencias del arrastre de las cenizas por las lluvias en la zona en el suministro de agua a estos núcleos urbanos y en recuperar servicios de telefonía en algunos de ellos.

Castilla y León envía medios al incendio en el paraje La Irruz, en Villoslada (La Rioja), muy próximo a Soria La Junta de Castilla y León ha enviado medios para luchar contra el avance del incendio forestal activo en el paraje La Irruz, en Villoslada (La Rioja), que se encuentra a un kilómetro en línea recta de la provincia de Soria. En concreto, el operativo de extinción de incendios de la Comunidad ha enviado tres agentes medioambientales, dos brigadas ELIF con su helicóptero, cuatro autobombas, dos cuadrillas terrestres, un buldócer y un helicóptero de reconocimiento. Tras conocer el suceso, el Gobierno de La Rioja -por parte de Medio Natural- ha desplegado los siguientes efectivos; Un helicóptero Mike Sierra así como una cuadrilla helitransportada. También se encuentran trabajando en las inmediaciones dos aviones de carga en tierra, tres unidades de bomberos forestales, tres agentes forestales y un buldócer. De momento se desconoce la superficie afectada.

Declarado índice de gravedad 1 en un incendio forestal en Salas de Bureba (Burgos) La Junta de Castilla y León ha declarado este miércoles Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en un incendio forestal en la localidad de Salas de Bureba (Burgos), según ha informado la Consejería de Medio Ambiente. El incendio se ha originado a las 15.55 horas de este miércoles y se ha elevado a gravedad 1 a las 17.41 horas por la posibilidad de poder peligrar masas arboladas de más de 30 hectáreas y suponer leves restricciones para población o leve afección a infraestructuras. En el lugar trabaja un operativo formado por una veintena de medios aéreos y terrestres, entre ellos un técnico, cuatro agentes medioambientales, tres cuadrillas, tres autobombas, un bulldozer, tres brigadas ELIF/BRIF, tres aeronaves y bomberos.

Una veintena de medios lucha contra un incendio forestal en Salas de Bureba (Burgos) Una veintena de medios aéreos y terrestres lucha contra un incendio forestal que se ha originado este miércoles en Salas de Bureba (Burgos) y que se ha declarado de nivel 1 dentro del índice de gravedad potencial (IGR) por la posibilidad de que pueda afectar a masas arboladas de más de treinta hectáreas. El fuego se ha originado este miércoles poco antes de las cuatro de la tarde y algo más de una hora y media después se ha elevado su nivel de riesgo, también basado en la posibilidad de que el incendio pueda ocasionar leves restricciones para la población o leve afección a infraestructuras, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León.