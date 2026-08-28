La DGT permitirá a las motos circular por el arcén en atascos desde octubre: estas son las condiciones

La Dirección General de Tráfico (DGT) va a cambiar las normas para todos los conductores de motocicletas en España a partir del 1 de octubre. Los motociclistas deberán adaptarse a las nuevas normas de circulación después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya aprobado la modificación del Reglamento General de Circulación que incluye un amplio paquete de medidas para proteger a los usuarios más vulnerables de la vía.

Entre las principales novedades aparecen la obligación de utilizar guantes de protección en vías interurbanas, el uso de calzado cerrado en todo tipo de vías, nuevas condiciones para circular por el arcén derecho en situaciones de congestión y la exigencia de chaleco reflectante para los riders que desarrollen su actividad profesional en motocicleta o ciclomotor. La reforma entrará en vigor el 1 de octubre de 2026, según recoge el real decreto publicado en el BOE.

Varios motociclistas en una carretera / JAN KOPRIVA

Una de las medidas más polémicas será la obligación de llevar guantes de protección cuando circulen por vías interurbanas. Un hecho que ya cumplían a rajatabla muchos conductores por seguridad cuando circulaban por carretera, pero que no cumplían mientras se encontraban en la ciudad. Con los nuevos cambios del Reglamento General de Circulación pasarán a ser obligatorios en todas las vías tanto para el conductor como para el acompañante.

La medida busca reducir la gravedad de las lesiones en caso de caída. Las manos suelen ser una de las primeras partes del cuerpo que impactan contra el suelo en un accidente y, por eso, Tráfico quiere reforzar el uso de elementos de protección más allá del casco. Circular sin guantes en una vía interurbana será considerado una infracción grave, con una sanción económica de 200 euros.

Además de los guantes, también se prohibirá conducir una motocicleta en chanclas o todo tipo de calzado que no esté cerrado. La infracción también será grave y estará castigada con 200 euros. El objetivo es evitar lesiones en los pies y mejorar el control del vehículo, especialmente en maniobras, frenadas o situaciones de riesgo. La obligación afectará igualmente a conductores y pasajeros.

Los motociclistas deberán actualizar sus conocimientos sobre la normativa de Tráfico / PEXELS

Adiós a los atascos

Una de las principales novedades del Reglamento General de Circulación ayudará a regular mejor el tráfico cuando haya atascos en los principales accesos a las grandes ciudades del país como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia o Zaragoza. A partir de octubre, las motocicletas podrán circular por el arcén derecho cuando exita congestión de tráfico. Esta medida no permitirá hacerlo de cualquier forma: solo podrá aplicarse en tramos previamente señalizados y sin superar los 30 kilómetros por hora.

La reforma busca separar a las motos del resto de vehículos en situaciones de atasco y mejorar la seguridad de los motoristas. Hasta ahora, muchos conductores de dos ruedas se veían atrapados entre coches o realizaban maniobras de filtrado con mayor riesgo.

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Las otras dos medidas que afectan de forma directa a los motociclistas también tienen que ver con accesorios obligatorios como el casco, que deberá estar obligatoriamente homologado y no simplemente certificados, y los chalecos reflectantes, obligatorios para riders y repartidores. No cumplir con esta exigencia será una infracción grave, con una multa de 200 euros. La medida se enmarca en el aumento de los desplazamientos profesionales sobre dos ruedas, especialmente en entornos urbanos, donde los repartidores conviven a diario con coches, autobuses, peatones, bicicletas y vehículos de movilidad personal.