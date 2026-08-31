Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sangalli Real ZaragozaPedro SánchezOktoberfest ZaragozaCalor ZaragozaAzón GetafeDespido Javier Ruiz
instagramlinkedin

Canarias

Salvamento Marítimo traslada a El Hierro un cayuco con unos 97 ocupantes

La embarcación fue avistada por un helicóptero del organismo a 54,7 kilómetros de la isla

Imagen de archivo de una embarcación de Salvamento Marítimo.

Imagen de archivo de una embarcación de Salvamento Marítimo. / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Santa Cruz de Tenerife

Salvamento Marítimo ha rescatado al sur de la isla de El Hierro (Canarias) un cayuco con unas 97 personas a bordo y se dirige hacia el puerto de La Restinga donde serán desembarcados.

Fuentes de Salvamento Marítimo han informado a EFE que el recuento de los ocupantes de la embarcación es provisional hasta que lleguen a puerto.

El cayuco había sido avistado por el helicóptero de este organismo Helimer 204 a 54,7 kilómetros de El Hierro y hasta allí se dirigió la Salvamar Dipha que los traslada al puerto.

Noticias relacionadas

Un dispositivo sanitario los espera en el puerto de La Restinga para ser atendidos.

Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: multas de hasta 3.000 euros por colgar la bandera de España en el balcón
  2. Varios accidentes dificultan el tráfico en la primera jornada de la operación retorno
  3. Resultados de la Primitiva del jueves 27 de agosto de 2026
  4. Sorteo Bonoloto del sábado 29 de agosto de 2026
  5. Un sargento herido y cuatro marroquíes detenidos tras un 'ataque' a militares en Ceuta
  6. El Gobierno lo hace oficial: multas de hasta un millón de euros para empresas que te hagan esperar al teléfono más de tres minutos
  7. Resultados de la Primitiva del sábado 29 de agosto de 2026
  8. Sorteo Euromillones del viernes 28 de agosto de 2026

Salvamento Marítimo traslada a El Hierro un cayuco con unos 97 ocupantes

Salvamento Marítimo traslada a El Hierro un cayuco con unos 97 ocupantes

Andalucía activa su plan tras el peor agosto de incendios y terremotos: 31 zonas catastróficas en Sevilla, Huelva y Granada y un "desastre natural" en Niebla

Andalucía activa su plan tras el peor agosto de incendios y terremotos: 31 zonas catastróficas en Sevilla, Huelva y Granada y un "desastre natural" en Niebla

Ceuta decide no abrir las escuelas infantiles hasta finales de septiembre

Ceuta decide no abrir las escuelas infantiles hasta finales de septiembre

Igualdad pondrá en marcha en Ceuta una "unidad multidisciplinar especializada en violencias" para proteger a las mujeres

Igualdad pondrá en marcha en Ceuta una "unidad multidisciplinar especializada en violencias" para proteger a las mujeres

Interceptada una embarcación dedicada al traslado de inmigrantes en Cartagena: han sido detenidos los dos patrones

Sira Rego confirma que casi 1.500 menores no acompañados permanecen en Ceuta

El vocabulario de TikTok no deja de reinventarse: de 'farmear aura' a 'rizz', 'mid' o 'cooked'

El vocabulario de TikTok no deja de reinventarse: de 'farmear aura' a 'rizz', 'mid' o 'cooked'

Las muertes por cáncer de laringe caen más de un 60% entre los hombres, pero suben entre las mujeres fumadoras mayores de 55 años

Las muertes por cáncer de laringe caen más de un 60% entre los hombres, pero suben entre las mujeres fumadoras mayores de 55 años
Tracking Pixel Contents