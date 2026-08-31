Sira Rego confirma que casi 1.500 menores no acompañados permanecen en Ceuta

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha comparecido esta mañana en el Congreso para explicar la actuación de su departamento en la crisis humanitaria de Ceuta, donde el pasado 30 de julio entraron unos 70.000 migrantes a nado o bordeando a pie el espigón fronterizo con Marruecos, de los cuales más de cien fallecieron. Rego ha calificado la situación en la ciudad autónoma de tragedia humanitaria y ha pedido a los diputados no criminalizar a la infancia. "Los niños migrantes no son invasores", ha subrayado tras anunciar que el Consejo de Ministros del martes dará luz verde a otra partida económica, que se sumará a los 25 millones de euros ya aprobados para atender a la infancia.

“Vengo a discutir de muchas cosas, también de la gestión que estamos haciendo. Pero lo que no voy a discutir si un niño tiene derechos. Les pido que queden fuera del debate el racismo y el fascismo, que no son una política más sino una manera de pensar que implica que hay seres humanos con más derechos que otros”, ha asegurado.

Tras ese asalto de la frontera, quedan en la ciudad unos 5.000 migrantes (9.000, según los cálculos del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas). Rego ha asegurado que ahora mismo hay 1.478 niños y niñas no acompañados en diversos centros y en situación de acogida por las autoridades de Ceuta, que antes de la crisis ya estaba desbordada, con 412 menores migrantes bajo su tutela. De ellos, unas 700 son niñas. Abundan también los menores de 13 años. “El perfil migratorio ha cambiado” ha subrayado. Unas 300 niñas fueron acogidas en dos colegios públicos, que están ya “liberados” para garantizar la vuelta al cole en Ceuta. Además de los 1.478 menores filiados hay otros que no lo están, con lo que la cifra global ronda los 2.000.

Todas las comunidades, salvo Castilla y León, Aragón y Extremadura -donde el PP gobierna en coalición con Vox y que no quisieron asistir a la conferencia sectorial de Juventud e Infancia la semana pasada- votaron a favor de la transferencia de 25 millones de euros a la ciudad autónoma para atender a los menores migrantes.

El departamento que dirige Rego está en contacto con entidades sociales, que han ofrecido unas 500 plazas en la península para las niñas más vulnerables. Para terminar de cerrar este acuerdo urgente, es necesario el consentimiento de las autoridades de Ceuta dado que la tutela de los menores no acompañados corresponde a las autonomías.

2.000 menores el último año

Rego también ha hecho un llamamiento a la solidaridad por parte de las comunidades para establecer acuerdos bilaterales con Ceuta y ha recordado que, en el último año, 2.000 niños y niñas han sido acogidos en todo el territorio. La responsable de Juventud e Infancia ha señalado que el reparto será "equilibrado y solidario" y que tendrá en cuenta la capidad de acogida de cada comunidad. "No podemos destensionar una ciudad para tensionar otra", ha recalcado.

El ministerio ha recibido la llamada de familias interesadas en una acogida temporal hasta que los expedientes se resuelvan. “Para que un menor sea devuelto a su familia, hay que investigar primero. Hay que ver si hay familia a la que volver y si el entorno es seguro”, ha asegurado la ministra dejando claro que los expedientes llevan mucho tiempo. De hecho, ha añadido que antes de la crisis del 30 de julio, el ministerio tenía abiertos 600 expedientes con Marruecos, cuya respuesta ha sido el silencio. “La reunificación si se puede hacer, se hace. Pero con garantías”, ha concluido.

Reacción de los partidos

Algunos partidos, como el PNV, han pedido a la ministra autocrítica con la gestión del Gobierno en la crisis migratoria. Junts, mientras, ha preguntado en qué situación administrativa quedarán las 500 niñas desplazadas de urgencia a la península gracias a las 500 plazas que han ofrecido las organizaciones no gubernamentales. "¿Seguirán dependiendo de Ceuta o de cada comunidad en la que estén?, ¿quién hará el seguimiento y cómo serán escolarizadas?", ha preguntado Josep Maria Carrera. El Grupo Mixto ha pedido al Gobierno políticas a largo plazo proque "la migración no va a parar". La diputada de Vox Blanca Armario ha calificado a la ministra de "traidora a España" y ha asegurado que todo lo que no sea devolver a los menores con sus familias o las autoridades sociales marroquís supone "cooperar con los invasores".

La diputada socialista Emilia Almodóvar ha recordado a los diputados de formaciones de derechas que la actual ley de extranjería impide devolver a los menores migrantes si no está garantizada su seguridad. "Los niños y las niñas no son una amenaza nacional", ha destacado.

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Ana Isabel Alós, del PP, ha pedido que el Gobierno proteja a los niños y las niñas ceutís para que recuperen su vida, puedan "salir a la calle a jugar" y reanudar, el próximo día 8, el curso escolar. Respecto a los menores migrantes, la representante del PP ha reclamado a la ministra que active la cooperación con Marruecos para que puedan ser "devueltos cuando antes" con un "procedimiento garantista". "Uno a uno, pero todos", ha concluido Alós, que ha pedido a Rego no poner tanto esfuerzo en la acogida en otras comunidades autónomas de los menores sino gestionar el retorno legal a Marruecos y la reunificación familiar. "¿Qué le debe su Gobierno a Marruecos para no hacerlo?", ha terminado.