Pagar el peaje con el móvil puede costarte 200 euros de multa y 6 puntos del carnet: por qué la DGT lo considera una infracción grave

Muchos españoles ya pagan cualquier cosa con el teléfono móvil, incluidos los peajes, sin saber que la normativa de tráfico lo convierte en una infracción grave porque el coche sigue formando parte del tráfico rodado y el conductor sigue en circulación. Aún así este gesto rápido e inofensivo con el vehículo completamente parado dentro de la cabina de la autopista es algo que se repite a diario en las carreteras de toda España.

Para conocer si la Guardia Civil te puede multar por pagar un peaje con el teléfono móvil hay que echar un vistado al Reglamento General de Circulación, que establece que el conductor debe mantener en todo momento su libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción. Además, prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil y otros sistemas de comunicación, salvo que el uso se realice sin emplear las manos ni cascos o auriculares.

Antiguo peaje en la AP-2 / ANDREEA VORNICU / EPA

Por eso, usar el móvil con la mano para pagar un peaje puede ser sancionable. La infracción no se produce por abonar el importe, sino por manipular el teléfono dentro de una vía abierta al tráfico. La Ley de Tráfico considera infracción grave utilizar o sujetar con la mano dispositivos de telefonía móvil mientras se conduce, una conducta castigada con 200 euros de multa y la pérdida de 6 puntos del carné.

Por qué un peaje sigue siendo tráfico rodado

La duda más habitual es si estar parado en un peaje equivale realmente a conducir. La respuesta está en el propio funcionamiento de estas zonas: el vehículo no está estacionado ni fuera de la circulación, sino detenido momentáneamente dentro de una autopista o de una zona vinculada a ella. Es una parada obligada dentro del recorrido, similar a detenerse ante un semáforo, una retención o una señal de stop.

Varios vehículos pasan por el peaje de la AP-7 en una imagen de archivo / Manu Mitru / EPC

El Reglamento General de Circulación se aplica a las vías y terrenos públicos aptos para la circulación, así como a vías de uso común y espacios abiertos al tráfico. Por tanto, mientras el conductor permanece al volante, con el motor en marcha y dentro del itinerario de la autopista, sigue sometido a las mismas obligaciones de atención y control del vehículo.

Esto significa que coger el teléfono para abrir una aplicación bancaria, acercarlo al lector, buscar una tarjeta digital o manipular la pantalla puede ser interpretado como uso manual del móvil durante la conducción. Y esa es precisamente una de las conductas que la normativa sanciona con mayor dureza por su relación con las distracciones al volante.

Cómo pagar sin arriesgarse a una multa

La forma más segura de evitar problemas es utilizar métodos de pago que no obliguen a manipular el móvil en el momento del peaje. El sistema VIA-T o los dispositivos de telepeaje permiten pasar por los carriles habilitados sin detenerse o reduciendo al mínimo la intervención del conductor. También se puede pagar con tarjeta física o efectivo cuando la autopista lo permita.

MARQUESINA Y CABINA DE PEAJE EN LA SALIDA Y ENTRADA A LA AUTOPISTA AP - 9 EN RANDE (REDONDELA). PEAJE RANDE. AUTOPISTA DEL ATLANTICO / MARTA G. BREA / VIGO

Si el conductor necesita utilizar el móvil para pagar, lo prudente es hacerlo únicamente cuando el vehículo esté fuera de la circulación y en un lugar seguro, no durante la detención ante la barrera. El problema no es tener una tarjeta digital o una aplicación de pago, sino usar el teléfono con la mano mientras se sigue formando parte del flujo de tráfico.

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La misma lógica se aplica a otras situaciones cotidianas: consultar el móvil en una retención, mirarlo parado en un semáforo o manipularlo en una cola de acceso también puede ser sancionable. El hecho de que el coche no avance en ese instante no elimina la obligación de mantener la atención en la conducción.