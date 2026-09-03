Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nayim opina sobre CeutaMuere Arturo AliagaDoble crimen TausteReal ZaragozaM-Clan Vive LatinoFiestas Valdefierro
instagramlinkedin

Fluorkin infantil fresa

Sanidad retirada del mercado varios lotes de un popular enjuague bucal infantil por contaminación microbiológica

Las medidas afectan a los lotes 26B01, 26B04, 26B05 y 26B06 (estos tres últimos corresponden a packs 2x1), tras detectarse que están contaminados por el microorganismo 'Burkholderia cepacia'

Sanidad retirada del mercado varios lotes de FluorKin infantil fresa enjuague bucal por contaminación microbiológica.

Sanidad retirada del mercado varios lotes de FluorKin infantil fresa enjuague bucal por contaminación microbiológica. / AEMPS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

MADRID

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha informado del cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación de varios lotes de FluorKin infantil fresa enjuague bucal por contaminación microbiológica.

Las medidas afectan a los lotes 26B01, 26B04, 26B05 y 26B06 (estos tres últimos corresponden a packs 2x1), tras detectarse que están contaminados por el microorganismo 'Burkholderia cepacia', que puede suponer un riesgo para la población infantil con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado.

Noticias relacionadas

Así, recomienda si se dispone de alguna unidad de los lotes indicados del producto afectado, no utilizarlos y devolverlos al punto de compra o contactando con la empresa responsable para su devolución.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pagar el peaje con el móvil puede costarte 200 euros de multa y 6 puntos del carnet: por qué la DGT lo considera una infracción grave
  2. Adiós a la baliza v-16: la enmienda por la que su uso es 'opcional' y 'vuelta a los triángulos' y 'chalecos
  3. Sorteo Euromillones del martes 1 de septiembre de 2026
  4. El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: los trabajadores aragoneses tienen derecho a 100 horas libres y pagadas si cumplen este requisito
  5. Resultados de la Primitiva del lunes 31 de agosto de 2026
  6. Dos migrantes marroquíes detenidos por agredir a guardias civiles en Ceuta
  7. Rusia pide a España pruebas sobre su supuesta implicación en la crisis migratoria de Ceuta
  8. Sorteo Bonoloto del lunes 31 de agosto de 2026

Sanidad retirada del mercado varios lotes de un popular enjuague bucal infantil por contaminación microbiológica

Más de 80 muertos, entre ellos una bebé, en un cayuco a la deriva al sur de Canarias tras 26 días en el mar

Más de 80 muertos, entre ellos una bebé, en un cayuco a la deriva al sur de Canarias tras 26 días en el mar

Varón, 38 años y con problemas de juego: el perfil del adulto que acude al Centro de Adicciones Comportamentales del Hospital Gregorio Marañón de Madrid

Varón, 38 años y con problemas de juego: el perfil del adulto que acude al Centro de Adicciones Comportamentales del Hospital Gregorio Marañón de Madrid

Vuelta al cole sin comedor: 1,2 millones de niños en riesgo de pobreza en España se quedan sin beca

Vuelta al cole sin comedor: 1,2 millones de niños en riesgo de pobreza en España se quedan sin beca

Muere el Nobel de química japonés Hideki Shirakawa a los 90 años

Muere el Nobel de química japonés Hideki Shirakawa a los 90 años

Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Así funciona la hipoteca inversa: información para decidir

Sorteo Bonoloto del miércoles 2 de septiembre de 2026

Tracking Pixel Contents