Fluorkin infantil fresa
Sanidad retirada del mercado varios lotes de un popular enjuague bucal infantil por contaminación microbiológica
Las medidas afectan a los lotes 26B01, 26B04, 26B05 y 26B06 (estos tres últimos corresponden a packs 2x1), tras detectarse que están contaminados por el microorganismo 'Burkholderia cepacia'
EP
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha informado del cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación de varios lotes de FluorKin infantil fresa enjuague bucal por contaminación microbiológica.
Las medidas afectan a los lotes 26B01, 26B04, 26B05 y 26B06 (estos tres últimos corresponden a packs 2x1), tras detectarse que están contaminados por el microorganismo 'Burkholderia cepacia', que puede suponer un riesgo para la población infantil con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado.
Así, recomienda si se dispone de alguna unidad de los lotes indicados del producto afectado, no utilizarlos y devolverlos al punto de compra o contactando con la empresa responsable para su devolución.
Fuente: El Periódico
- Pagar el peaje con el móvil puede costarte 200 euros de multa y 6 puntos del carnet: por qué la DGT lo considera una infracción grave
- Adiós a la baliza v-16: la enmienda por la que su uso es 'opcional' y 'vuelta a los triángulos' y 'chalecos
- Sorteo Euromillones del martes 1 de septiembre de 2026
- El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: los trabajadores aragoneses tienen derecho a 100 horas libres y pagadas si cumplen este requisito
- Resultados de la Primitiva del lunes 31 de agosto de 2026
- Dos migrantes marroquíes detenidos por agredir a guardias civiles en Ceuta
- Rusia pide a España pruebas sobre su supuesta implicación en la crisis migratoria de Ceuta
- Sorteo Bonoloto del lunes 31 de agosto de 2026