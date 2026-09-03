Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Los incendios forestales han quemado en España algo más de 297.000 hectáreas en lo que va de año, el 48,1% del total en la Unión Europea, y se han registrado 43 grandes fuegos, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Estos datos, que incluyen el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 20 de agosto. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha reconocido el trabajo y dedicación de los efectivos desplegados en la lucha el fuego, según señala el citado ministerio en un comunicado.

"Quiero agradecer el trabajo y la dedicación de todos los efectivos que están interviniendo en la extinción de los incendios forestales: bomberos forestales, sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y científicos, así como la labor de coordinación de las administraciones autonómicas y locales implicadas", ha dicho Aagesen.

Mapa de incendios en España.

Además, ha hecho un llamamiento a la prudencia a pesar de la mejora prevista en el tiempo a partir de este jueves: "Pese a la mejora de las condiciones meteorológicas prevista a partir de mañana, seguimos en pleno periodo de riesgo de incendios forestales, por lo que quiero trasladar al conjunto de la sociedad la necesidad de mantener la máxima prudencia y responsabilidad".

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

Declarado el nivel 1 por un incendio forestal en Esparragosa de la Serena (Badajoz) El Plan Infoex ha declarado el nivel 1 de peligro por un incendio forestal declarado este miércoles, 2 de septiembre, en Esparragosa de la Serena (Badajoz). Así, dicho nivel ha sido activado por posible afección por humo a carreteras y edificiones aisladas. En las tareas de extinción trabajan dos unidades de bomberos forestales terrestres y una helitransportada, además de un agente del Medio Natural, hasta un total e 15 intervinientes, informa el Plan Infoex.

Actúan por tierra y aire contra un incendio forestal en Granada Efectivos del Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) ha activado este miércoles medios aéreos y terrestres para combatir el fuego declarado en un paraje de Vélez de Benadaulla (Granada). Según han informado fuentes del Infoca, en el dispositivo se han activado un helicóptero semipesado, dos grupos de bomberos forestales, un agente de medioambiente y una autobomba. El fuego se ha originado en el paraje conocido como Carretera de la Gorgoracha y la columna de humo es visible desde distintos puntos de la Costa Tropical granadina.

Cantabria da por controlado el incendio en Valderredible y apunta a una "negligencia" El Gobierno de Cantabria ha dado por controlado a primera hora de la tarde de este miércoles el incendio de Arantiones, en el municipio de Valderredible, contra el que luchan desde ayer efectivos de esta comunidad autónoma y de Castilla y León y que en principio se cree que fue fruto de una "negligencia". En un audio remitido a los medios de comunicación, el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, ha agradecido al Gobierno castellanoleonés su colaboración. Actualmente, ha explicado Serdio, agentes del medio natural de la Consejería de Desarrollo Rural del Ejecutivo cántabro están trabajando en la investigación de las causas de este incendio, que -ha añadido- "todo parece indicar en principio que fue debido a una negligencia".

Continúan las labores para extinguir el incendio forestal de Urzainki (Navarra) Efectivos de tierra continúan este domingo con las labores para extinguir el incendio forestal en la Peña de Gazpar, en Urzainki, declarado el pasado viernes 14 de agosto y que se reactivó este lunes. Según informan desde el servicio de Bomberos de Navarra, a través de la red social X, trabajan por tierra en el lugar brigadas de Sangüesa, Peralta y BHIF, con el apoyo de técnicos de Medio Ambiente, efectivos del Guarderío de Medio Ambiente, maquinaria pesada y técnicos de Protección Civil. También se encuentran trabajando en el lugar brigadas forestales de los parques de Navascués y Tafalla. Desde el servicio de Bomberos han explicado que los medios aéreos se activarán en función de las necesidades del dispositivo.

Niebla (Huelva) aprueba solicitar la declaración de zona catastrófica y un Consejo Sectorial para la Reforestación El Pleno del Ayuntamiento de Niebla (Huelva) aprobó este martes iniciar el expediente para la creación de un Consejo Sectorial para la Reforestación y Restauración de los Baldíos de Niebla, toda vez que se ha solicitado la declaración del municipio como zona catastrófica, poniendo de manifiesto ante las administraciones competentes la magnitud de los daños ocasionados por el incendio que se inició el 6 de agosto y se dio por extinguido el día 21, que ha calcinado más de 33.000 hectáreas. Según ha indicado el Ayuntamiento de Niebla en una nota de prensa, en el Pleno de este martes se han aprobado decisiones que "marcan el camino para afrontar, con responsabilidad, unidad y determinación, la recuperación de nuestro municipio tras el incendio que hemos sufrido".

Un juzgado de Ávila abre diligencias para determinar la autoría del incendio de Burgohondo La Sección de Instrucción (Plaza 3) del Tribunal de Instancia de Ávila ha incoado diligencias previas para investigar el incendio forestal que se inició en el término municipal de Burgohondo el pasado 22 de julio y que arrasó más de 9.000 hectáreas. La investigación se sigue, de manera indiciaria, por los delitos de incendio forestal y contra el medio ambiente. La decisión judicial se ha adoptado tras la recepción y examen del atestado inicial elaborado por el Seprona, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogida por Europa Press. El órgano judicial ha recibido hasta el momento alrededor de medio centenar de denuncias presentadas por personas perjudicadas por el incendio. Durante la fase de instrucción, el Tribunal llevará a cabo las diligencias necesarias para esclarecer el origen del incendio, determinar las circunstancias en las que se produjo y depurar, en su caso, las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos investigados.

Los bomberos dan por extinguido el incendio de Segorbe que quemó 630 ha y desalojó Gátova El incendio forestal que se declaró en la tarde del 20 de agosto en Segorbe (Castellón), que obligó a evacuar Gátova (Valencia) y que se encontraba controlado desde el pasado 25 de agosto tras quemar 630 hectáreas, ha sido dado por extinguido a las 9:00 horas de este martes por el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón. Las llamas, originadas por un rayo durante una tormenta, afectaron a 395 hectáreas del municipio de Segorbe y a 235 de Gátova (Valencia), todas ellas pertenecientes al Parque Natural de la Sierra Calderona, según las estimaciones realizadas hasta el momento. La intensa columna de humo y el cambio en la dirección del viento obligaron a desalojar durante dos días el municipio de Gátova y a cortar el acceso a la localidad desde la CV-25.

Ángel García Collado Las Hurdes (Cáceres), 15 días después del incendio: "Nos sentimos vulnerables, pensamos que el próximo verano habrá más fuegos" Apenas 8 kilómetros en línea recta separan las poblaciones de Avellanar y Cerezal, ambas localidades de Cáceres. A pesar de que para llegar de una a otra hay que dar un rodeo de más de media hora, el incendio forestal de Las Hurdes, que se originó hace hoy 15 días, calcinó más de 3.700 hectáreas y conectó con ambos municipios. En un día importante para toda la comarca porque el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura se había desplazado hasta allí para dictaminar las ayudas a los afectados por los incendios forestales, El Periódico Extremadura ha vuelto a estar sobre el terreno para conocer cuáles son las sensaciones de los vecinos, que aún miran con desolación el paisaje negro que han dejado las llamas. Lee aquí la noticia completa.

Este es el vídeo que aparece en el sumario del fuego de Aragón y que sitúa al sospechoso junto al origen del incendio En el marco de la investigación judicial abierta por el incendio de Las Peñas de Riglos, que quemó más de 14.500 hectáreas y obligó a desalojar a más de mil personas en varios municipios de la zona, se cuenta con varios vídeos en los que se observa cómo comenzó el fuego. En las imágenes, a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y que están incluidas en el sumario del caso, se observa a una persona en la parte superior izquierda, con un chaleco amarillo, que se agacha en una zona de arbustos. El lugar es una campa de acopio de materiales de las obras de reforma de la A-132. Poco después, y ya sin la persona en la imagen, surge una llama en la misma zona donde poco antes estaba este operario y que acaba desatando el fuego. Leer más