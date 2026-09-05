La DGT lo confirma: este es el nuevo cambio en los semáforos que afectará a los conductores a partir del 1 de octubre

A partir del 1 de octubre, con la entrada en vigor de la modificación del Reglamento de Circulación, los semáforos en ámbar para vehículos dejarán de coincidir con la luz verde para peatones. Una medida que llega para reforzar la seguridad de quienes caminan y que afectará de forma directa a todos los conductores españoles, sin excepción.

Cada cierto tiempo, la Dirección General de Tráfico (DGT) va implementando nuevas normativas para mejorar la seguridad tanto de los conductores como de los viandantes, siendo esta nueva modificación, uno de los más esperados por la sociedad española. Durante décadas, la luz ámbar intermitente ha permitido a los vehículos continuar la marcha con cautela, incluso cuando los peatones tenían luz verde. Aunque la normativa obligaba a ceder el paso, en según que circunstancias, esta acción ha generado confusión y riesgo, especialmente en giros y cruces donde la visibilidad es reducida.

Semáforos en una imagen de archivo. / SERVICIO ESPECIAL

El origen de esta nueva normativa

Esa combinación ha sido el origen de numerosos siniestros en muchas ciudades españolas. Los datos son contundentes: los atropellos representan una parte significativa de los accidentes en vías urbanas. Sin ir más lejos, el 42% de los fallecidos en siniestros de tráfico en España son peatones. El último balance de la DGT recoge 206 víctimas mortales por este tipo de accidentes en un solo año. Una cifra que justifica por qué la nueva medida ha sido solicitada por muchos desde hace tiempo.

Hasta ahora, el ámbar obligaba a extremar la precaución y ceder el paso si era necesario, pero en la práctica muchos conductores interpretaban esta señal como un permiso para seguir avanzando sin detenerse. Al saltarse los conductores esta norma, se genera un escenario peligroso que, muchas veces, finaliza en tragedia. Con la nueva regulación, esta situación desaparece, puesto que los conductores deberán detenerse por completo cuando el semáforo esté en rojo, y el ámbar dejará de coincidir con el verde peatonal. De este modo, se obliga a parar en todos los casos en los que los peatones tengan prioridad.

Multa de 200 euros y pérdida de 4 puntos si se infringe la norma

La medida llega para quedarse y deberá respetarse si no se quiere recibir sanciones ni perder beneficios como conductor. La infracción de esta nueva normativa conllevará la multa de 200 euros y la pérdida de cuatro puntos del permiso de conducir. La DGT recuerda que el objetivo no es sancionar, sino reducir los atropellos en vías urbanas y proteger la seguridad de los ciudadanos. Esta modificación del Reglamento de Circulación acaba con uno de los siniestros más mortales en las ciudades españolas.

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Otras normas incluidas

La reforma también incluye nuevas obligaciones para quienes utilizan patinetes, bicicletas y motocicletas. En el caso de los vehículos de movilidad personal, la edad mínima se fija en 15 años y el uso del caso será obligatorio. Además, deberán llevar las luces encendidas y utilizar elementos reflectantes durante la noche o cuando las condiciones de visibilidad sean escasas.