José Abellán, cardiólogo, sobre la rehabilitación de quien ha sufrido un infarto: “La alimentación salva más vidas que las pastillas"

Los pacientes que han sufrido un infarto, aunque cuenten con apoyo médico y pautas claras para iniciar una rehabilitación adecuada, se enfrentan a una situación y circunstancias completamente nuevas. Ese cambio en la salud provoca, en muchas ocasiones, un ligero desconocimiento sobre cómo afrontar el proceso y qué pasos seguir para recuperar cierta normalidad sin temor.

El cardiólogo José Abellán publica vídeos en redes sociales para personas con afecciones cardíacas que necesitan orientación y pautas sencillas para empezar su rehabilitación. El especialista, conocido por explicar conceptos médicos con un lenguaje accesible para todos, ha señalado que la mejor recuperación tras un infarto pasa por la actividad física y una buena alimentación. Así lo ha destacado en uno de sus vídeos, donde insiste en que la recuperación “va más allá de las pastillas”, por mucho que estas sean necesarias.

El reposo absoluto, descartado por muchos médicos

Durante años se ha recomendado reposo absoluto a los pacientes que han sufrido un infarto, pero esa idea ha quedado olvidada entre los especialistas. En su formato de consultas rápidas, Cara a cara, publicado en Youtube, Abellán responde a dudas reales de personas que han sufrido estas patologías. En uno de los vídeos, pone como ejemplo a un hombre que ha sufrido un infarto severo. Pese a que no le han quedado secuelas, lleva tres stents venosos —una pequeña malla metálica que mantiene abierta una vena obstruida— y pregunta si es seguro hacer deporte, ya que sus médicos no se lo recomiendan.

Lejos de compartir esa opinión, Abellán defiende justo lo contrario. El especialista ha identificado una situación muy habitual entre los pacientes: el miedo a moverse que muchas personas interiorizan después de un evento cardíaco.“Someterte a un programa de rehabilitación cardíaca salva más que la aspirina. Debes exponer a tu corazón al ejercicio progresivo, es la mejor manera”.

El ejercicio físico es un buen tratamiento contra la hipertensión. / FREEPIK

¿Cómo hay que cuidarse tras sufrir un infarto?

No obstante, aclara que no se trata de practicar deporte de manera excesiva ni de sobreenrenamiento, sino de una exposición progresiva y ascendente de carga física, siempre pautada por un médico. Además, ha afirmado que el ejercicio físico forma parte de la rehabilitación. Abellán recalca que es imprescindible combinarlo con una alimentación adecuada y hábitos saludables, porque “siguen teniendo un impacto enorme en la supervivencia y en la salud cardiovascular”.

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Por último, el cardiólogo subraya que no todo el peso recae en la medicación, pero tampoco se puede prescindir de ella. “La alimentación salva más vidas que las pastillas”, afirma, aunque advierte que dejar de tomarlas sería un error: “El tratamiento farmacológico ha demostrado salvar vidas”. La clave está en hacer compatibilizar ambas cosas sin dejar ninguna de lado, tanto la medicación como los hábitos saludables.