Enfrentamiento
Un migrante marroquí, herido en Ceuta tras recibir dos puñaladas en una pelea con otro en la playa
Uno de los migrantes recibió dos cortes con un arma blanca -presuntamente una navaja-, mientras que el segundo tuvo que ser atendido por un golpe en el ojo
EFE
Un migrante, de nacionalidad marroquí, ha resultado herido al recibir dos puñaladas durante una pelea con otro que estaba asentado en la playa del Trampolín, en Ceuta, ocupada por centenares de personas desde la entrada masiva del pasado 30 de julio en la ciudad autónoma por la frontera con Marruecos.
El incidente se ha producido este domingo como consecuencia de una pelea entre dos migrantes por causas que no han sido esclarecidas, según han informado a EFE fuentes policiales.
Uno de los migrantes recibió dos cortes con un arma blanca -presuntamente una navaja-, mientras que el segundo tuvo que ser atendido por un golpe en el ojo.
El herido ha sido trasladado hasta el Hospital Universitario, donde ha sido atendido de las heridas causadas durante la discusión.
Las fuentes han asegurado que el número de situaciones conflictivas en esta zona se está incrementando en los últimos días como consecuencia del tiempo que estas personas llevan acampadas en la playa.
Fuente: El Periódico
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